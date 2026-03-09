صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة



البــــــلاغ التّالــــــي:



تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المدعو:



عبد الله محمود بدر الدين (مواليد عام 1952، لبناني)



الذي غادر بتاريخ 8-3-2026، المكان الذي نزح إليه، الكائن في بلدة ريمات – جزين، ولم يعد لغاية تاريخه.



لذلك، يُرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بمخفر جزين في وحدة الدّرك الإقليمي على الرّقم: 780002-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.