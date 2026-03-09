Tayyar Article
ريكاردو كرم ينعي الأب الشهيد بيار الراعي: كم هو مُفجع ومؤلم هذا الخبر!
09 March 2026
13 secs ago
source: tayyar.org
كتب الإعلامي ريكاردو كرم عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي:يا الله، كم هو مُفجع ومؤلم هذا الخبر!!!
هذا الرجل لم يكن رجل حرب. كان رجل صلاة، وراعياً اختار أن يبقى مع أهل قريته في واحدة من أكثر المناطق هشاشة في جنوب لبنان، على بعد كيلومترات قليلة من الحدود.
في وقتٍ كان كثيرون يرحلون خوفاً من القصف، قرّر هو أن يبقى. بقي مع أهله، يصلّي معهم، يواسيهم، ويذكّرهم بأنّ الإيمان يعني الثبات والرجاء. كان يقول ببساطة: نحن شعب مسالم، ولا نريد الحرب. وكان يؤكد أنّ الناس بقوا في أرضهم لأنهم مؤمنون مرتبطون بهذه الأرض.
اليوم يُقتل رجل دين أعزل، رجل كرّس حياته للخدمة والسلام. إلى أي حدّ وصلنا حين تصبح القرى والكنائس والكهنة أهدافاً في الحروب؟
رحم الله الأب الشهيد بيار الراعي، وليبقَ لبنان أرض حياة لا أرض موت، وليبقٓ صوته شاهداً على أنّ الإيمان الحقيقي لا يصنع الكراهية، بل يحمي الإنسان.
