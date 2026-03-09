طلب رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران من "جميع الموظفين والأجراء والمدربين الالتحاق بمراكز عملهم لبدء التحضير للتعليم من بعد، اعتبارا من صباح بعد غد الأربعاء في 11 أذار المقبل، وذلك نتيجة للظروف الراهنة، واستنادا إلى القرار الموقت باعتماد بدء التدريس من بعد لاستكمال العام الجامعي 2025 – 2026 في كل وحدات الجامعة اللبنانية وفروعها ومراكزها، وحرصا على حسن سير الأعمال الإدارية في الجامعة".



وقال بدران في تعميمه رقم 3: "أما الذين يتعذر عليهم الوصول إلى مركز عملهم، فعليهم الالتحاق بأقرب فرع أو مركز للجامعة اللبنانية أو في الإدارة المركزية على أن يتم ذلك بعد التنسيق مع العمداء والمديرين المعنيين، مع مراعاة إجراءات السلامة العامة".