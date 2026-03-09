قرار صادر عن رئيس الجامعة اللبنانية... عودة إلى التّعليم؟
-
09 March 2026
-
14 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
طلب رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران من "جميع الموظفين والأجراء والمدربين الالتحاق بمراكز عملهم لبدء التحضير للتعليم من بعد، اعتبارا من صباح بعد غد الأربعاء في 11 أذار المقبل، وذلك نتيجة للظروف الراهنة، واستنادا إلى القرار الموقت باعتماد بدء التدريس من بعد لاستكمال العام الجامعي 2025 – 2026 في كل وحدات الجامعة اللبنانية وفروعها ومراكزها، وحرصا على حسن سير الأعمال الإدارية في الجامعة".
وقال بدران في تعميمه رقم 3: "أما الذين يتعذر عليهم الوصول إلى مركز عملهم، فعليهم الالتحاق بأقرب فرع أو مركز للجامعة اللبنانية أو في الإدارة المركزية على أن يتم ذلك بعد التنسيق مع العمداء والمديرين المعنيين، مع مراعاة إجراءات السلامة العامة".
-
Just in
-
18 :46
وزيرة الشؤون: وزعنا وجبات ساخنة وطالبنا بالتنسيق عبر غرفة العمليات وحوّلنا مساعدات نقدية لخمسين ألف عائلة نازحة
-
18 :44
وزيرة الشؤون: وزعنا وجبات ساخنة وطالبنا بالتنسيق عبر غرفة العمليات وحوّلنا مساعدات نقدية لخمسين ألف عائلة نازحة
-
18 :44
إنذار من الأمن الداخلي للمواطنين الذين يبيتون على كورنيش الرملة البيضاء؟ تتمة
-
18 :35
الإسعاف الإسرائيلي: قدمنا العلاج لـ4 أشخاص إثر الهجوم الصاروخي من لبنان على وسط إسرائيل
-
18 :31
غارة على بلدة الشهابية الجنوبية
-
18 :29
بوتين: إذا أعادت روسيا توجيه صادراتها الآن نحو الأسواق الجديدة التي تحتاج إلى زيادة الإمدادات فستتمكن من تثبيت وجودها هناك
-
-
Other stories
-
-
-
طوارىء الصحة: الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 2 الحالي ارتفعت... هذا ما بلغته!
-
هيئة قضاء مرجعيون في التيار تنعي كاهن رعية القليعة
-
الرئيس بري: لا أحد يفكر في المسّ بالجيش اللبناني من الجندي إلى القائد!
-
لقاء ثلاثي بين سلام ومنسى وهيكل
-
أبو زيد: التمديد الطويل يضع مؤيده في موقع الشبهة الدستورية والشرعية الشعبية
-
الرئيس عون: من أطلق الصواريخ أراد شراء سقوط لبنان... ولمفاوضات مباشرة برعاية دولية
-
EXCLUSIVE
كواليس - خصُوم "الحزب" يطمئِنّون إلى نوابه في المجلس!
-
"كلام عن إقالة قائد الجيش"... وهّاب يعلّق
-
مسؤول في "الحزب": محاولات الإنزال أبعد من قصة رون آراد...
-
ما حقيقة إقالة قائد الجيش؟
-
الادّعاء على علي برو
-
عن انتخاب مجتبى خامنئي.. بيان لـ "الحزب"
-
إخضاع إيران وتفجير لبنان
-
باسيل من مجلس النواب: التمديد تخطى الظروف الإستثنائية إلى مدة طويلة وهو معرض للطعن أمام المجلس الدستوري
-
مجزرة في جويا وطيردبا: 16 شهيدًا و40 جريحًا!
-
إصابة كاهن رعية وعدد من الأهالي... جنوبًا!
-
بيانٌ جديد لطيران الشرق الأوسط...
-
اليكم النقاط التي استهدفتها سلسلة الغارات الإسرائيلية بعد الإنذار....
-
نائب يعايد برّي بعيد المعلّم!
-
كتيلي: التمديد للمجلس النيابي سنتين فضيحة دستورية...
-
-
Just in
-
18 :46
وزيرة الشؤون: وزعنا وجبات ساخنة وطالبنا بالتنسيق عبر غرفة العمليات وحوّلنا مساعدات نقدية لخمسين ألف عائلة نازحة
-
18 :44
وزيرة الشؤون: وزعنا وجبات ساخنة وطالبنا بالتنسيق عبر غرفة العمليات وحوّلنا مساعدات نقدية لخمسين ألف عائلة نازحة
-
18 :44
إنذار من الأمن الداخلي للمواطنين الذين يبيتون على كورنيش الرملة البيضاء؟ تتمة
-
18 :35
الإسعاف الإسرائيلي: قدمنا العلاج لـ4 أشخاص إثر الهجوم الصاروخي من لبنان على وسط إسرائيل
-
18 :31
غارة على بلدة الشهابية الجنوبية
-
18 :29
بوتين: إذا أعادت روسيا توجيه صادراتها الآن نحو الأسواق الجديدة التي تحتاج إلى زيادة الإمدادات فستتمكن من تثبيت وجودها هناك
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
إنذار من الأمن الداخلي للمواطنين الذين يبيتون على كورنيش الرملة البيضاء؟
-
-
-
09 March 2026
-
مشاكل أخرى في ريال مدريد.. مبابي يخطف صديقة فينيسيوس
-
-
09 March 2026
-
تعميم صورة المفقود عبد الله محمود بدر الدين... هل شاهدتموه؟
-
-
-
09 March 2026
-
ريكاردو كرم ينعي الأب الشهيد بيار الراعي: كم هو مُفجع ومؤلم هذا الخبر!
-
-
-
09 March 2026
-
بالصور - هذا ما استهدفه "الحزب" في إسرائيل!
-
-
-
09 March 2026
-
بعد أيام حرجة.. وزير الصحة المصري يزور هاني شاكر في المستشفى
-
-
09 March 2026
-
طوارىء الصحة: الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 2 الحالي ارتفعت... هذا ما بلغته!
-
-
-
09 March 2026
-
هيئة قضاء مرجعيون في التيار تنعي كاهن رعية القليعة
-
-
-
09 March 2026
-
الرئيس بري: لا أحد يفكر في المسّ بالجيش اللبناني من الجندي إلى القائد!
-
-
-
09 March 2026
-
هل يؤثر الغذاء على الصحة النفسية؟
-
-
09 March 2026