اعلن مركزعمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن "حصيلة العدوان الاسرائيلي منذ فجر الاثنين 2 آذار حتى بعد ظهر الاثنين 9 آذار ارتفعت إلى 486 شهيدا و1313 جريحا.