صدر عن هيئة قضاء مرجعيون في التيار الوطني الحر:

ينعى التيار الوطني الحر كاهن رعية القليعة الذي استُشهد في الاعتداءات الإسرائيلية، بعد مسيرة كهنوتية كرّسها لخدمة رعيته وأبنائها بإيمان ومحبة وتفانٍ. لقد كان مثال الكاهن القريب من الناس، الحامل همومهم، والمرافق أبناء بلدته في أحلك الظروف، ثابتاً في رسالته وملتزماً بقضايا مجتمعه ووطنه.

شكّل حضوره في القليعة علامة رجاء وثبات، وكان شاهداً على أن الإيمان يقترن دائماً بالتمسّك بالأرض والإنسان. فالقليعة التي عرفت معنى الصمود تودّع اليوم أحد كهنتها الذين آمنوا بأن الثبات في الأرض بوجه التهديدات ومشاريع التوسّع والقضم والهيمنة هو فعل إيمان بالوطن ورسالة كرامة لا تنكسر.

إنّ رحيله خسارة لأبناء رعيته وللكنيسة التي خدمها بوفاء، لكن إرثه سيبقى حيّاً في وجدان من عرفوه ورافقوه. نتقدّم من عائلته الكريمة ومن أبناء رعية القليعة بأحرّ التعازي، سائلين الله أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والعزاء.

الراحة الأبدية أعطه يا رب، وليشرق عليه نورك الدائم.