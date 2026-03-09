مؤسف ما حصل في مجلس النواب اليوم من استغلال سياسي للقوة القاهرة من قبل بعض الكتل النيابية للذهاب إلى التمديد الأبعد المدى للمجلس لغاية سنتين رغم المناشدات لتقصير المهلة واحترام دورية الانتخابات وتداول السلطة وعدم الالتفاف على ارادة الشعب.

كتب النائب السابق أمل أبو زيد عبر منصة إكس:

كفى طعناً للديمقراطية فالتمديد الطويل يضع مؤيده في موقع الشبهة الدستورية والشرعية الشعبية."