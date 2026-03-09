اتجهَت عدسات المصورين كما عيون النواب الى أعضاء كتلة الوفاء للمقاومة خلال جلسة مجلس النواب اليوم، والذين بدا على وجوههم الحزن والألم وكظم الغيظ على العدوان الإسرائيلي والمجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين. لكن اللافت هو أن أكثر من نائب من كتل نيابية على خصومة مع حزب الله اقترب من بعض نواب الكتلة وألقى السلام والتحية والتهنئة بالسلامة والإطمئنان الى أحوالهم في ظل الحرب التي يتعرض لها الحزب