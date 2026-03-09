أفادت معلومات أنّه "ادّعى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حموش على الصحافي علي برو، وأحاله موقوفًا إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت القاضية رلى عثمان."

