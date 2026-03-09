عن انتخاب مجتبى خامنئي.. بيان لـ "الحزب"
-
09 March 2026
-
15 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
بيان صادر عن حزب الله حول انتخاب مجتبى الخامنئي قائدًا ثالثاً للجمهورية الإسلامية في إيران:
يُبارك حزب الله للجمهورية الإسلامية في إيران، قيادةً وشعبًا، انتخاب آية الله السيد مجتبى الخامنئي قائدًا ثالثاً للثورة الإسلامية، خلفًا لخير سلف، سيد قادة شهداء الأمة الإمام علي الحسيني الخامنئي (رضوان الله عليه)، الذي ارتقى شهيداً بعد عقود من الجهاد والقيادة الحكيمة التي حفظت مسيرة الثورة الإسلامية، ورسخت نهج العزة والاستقلال والاقتدار في مواجهة قوى الاستكبار العالمي.
ويحيّي حزب الله الجهود المباركة والمسؤولية التاريخية والشرعية التي تحمّلها مجلس خبراء القيادة في الجمهورية الإسلامية، الذي سارع إلى
انتخاب قائد جديد للثورة ووليّ للأمة، رغم الظروف الصعبة والعدوان الإجرامي الأميركي - الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية، واستهداف مجلس الخبراء لمنع انتخاب القائد الجديد، ليصيب انتخاب السيد مجتبى الخامنئي الأعداء بالخيبة والارتباك.
إن هذا الانتخاب السريع والحكيم يوجّه رسالة صاعقة إلى أعداء الجمهورية الإسلامية وأعداء الأمة، أن إيران بقيادتها وشعبها لن يُرهبها إرهاب المعتدين، وأن محاولات النيل من هذه الثورة تسقط أمام تضحيات المجاهدين ودماء الشهداء وصلابة القيادة، ولن يستطيع كل جبروت أميركا وإسرائيل من كسر إرادة هذا الشعب العزيز، أبناء الإمام القائد الشهيد السيد علي الخامنئي، وأن هذه الثورة ماضية بكل قوة وصلابة على نهج الولاية حتى تحقيق العزة والنصر.
إننا في حزب الله إذ نتقدم بأحر التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، نجدد العهد والوفاء لهذا النهج المبارك والثبات على خط الولاية، وندعو الله تعالى أن يُسدّد خطى آية الله السيد مجتبى الخامنئي في مواصلة هذا النهج الأصيل الذي خطّه الإمام الخميني (قدس سره)، ويُوفّقه في حمل هذه الأمانة العظيمة، وأن يحفظه من كيد الأعداء والمجرمين، وأن يحفظ الجمهورية الإسلامية وشعبها العزيز، وأن تخرج من هذا العدوان منتصرة وأكثر قوة ومنعةً واقتدارًا.
-
Just in
-
15 :41
مسؤول إسرائيلي لواشنطن بوست: قلقون من أن يأمر نتنياهو بعملية برية واسعة في لبنان ولا نريد الانجرار لمستنقع
-
15 :35
الحرس الثوري: ضربنا بقوة الأسطول الخامس للبحرية الأميركية
-
15 :26
غارة إسرائيلية تستهدف الهرمل
-
15 :22
ما حقيقة إقالة قائد الجيش؟ (Al-Jadeed) تتمة
-
15 :17
الادّعاء على علي برو تتمة
-
15 :06
ماكرون: حزب الله عرّض لبنان للخطر وعلى إسرائيل وقف عملياتها وأؤكد للبنانيين دعمنا الكامل
-
-
Other stories
-
-
-
ما حقيقة إقالة قائد الجيش؟
-
الادّعاء على علي برو
-
إخضاع إيران وتفجير لبنان
-
باسيل من مجلس النواب: التمديد تخطى الظروف الإستثنائية إلى مدة طويلة وهو معرض للطعن أمام المجلس الدستوري
-
مجزرة في جويا وطيردبا: 16 شهيدًا و40 جريحًا!
-
إصابة كاهن رعية وعدد من الأهالي... جنوبًا!
-
بيانٌ جديد لطيران الشرق الأوسط...
-
اليكم النقاط التي استهدفتها سلسلة الغارات الإسرائيلية بعد الإنذار....
-
نائب يعايد برّي بعيد المعلّم!
-
كتيلي: التمديد للمجلس النيابي سنتين فضيحة دستورية...
-
بالفيديو: غارة عنيفة على طريق المطار
-
تعميم من وزارة التربية... هل سيُعتمد التعليم عن بُعد؟
-
معلوف: "يلّي ما بيحترم حالو بدك منو يحترم القانون والناس!"
-
بالصورة: غزل بين الكتائب و"الحزب" في المجلس!
-
بالصورة: أوّل ظهور لمحمد رعد!
-
الحكم على ثلاثة من عناصر "الحزب"... ماذا في التفاصيل؟
-
إقرار تمديد ولاية المجلس لمدة سنتين بأكثرية 76 صوتًا!
-
موقف حازم للرئيس عون: التعرض للجيش وقائده مرفوض!
-
وديع عقل: ...عندما يصبح "البقاء في المنصب" أهم من بقاء الوطن والمواطن!
-
صحناوي: التمديد لمدة سنتين ليس حلاً بل هو مصادرة لإرادة الناس
-
-
Just in
-
15 :41
مسؤول إسرائيلي لواشنطن بوست: قلقون من أن يأمر نتنياهو بعملية برية واسعة في لبنان ولا نريد الانجرار لمستنقع
-
15 :35
الحرس الثوري: ضربنا بقوة الأسطول الخامس للبحرية الأميركية
-
15 :26
غارة إسرائيلية تستهدف الهرمل
-
15 :22
ما حقيقة إقالة قائد الجيش؟ (Al-Jadeed) تتمة
-
15 :17
الادّعاء على علي برو تتمة
-
15 :06
ماكرون: حزب الله عرّض لبنان للخطر وعلى إسرائيل وقف عملياتها وأؤكد للبنانيين دعمنا الكامل
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
الضفة.. مستوطنون إسرائيليون يهاجمون تجمعات فلسطينية في الأغوار الشمالية
-
-
09 March 2026
-
ما حقيقة إقالة قائد الجيش؟
-
-
-
09 March 2026
-
العلماء يحللون أساطير "الأيض السريع" و"بطء الحرق"
-
-
09 March 2026
-
الادّعاء على علي برو
-
-
-
09 March 2026
-
محكمة تلزم الحكومة الأميركية برد رسوم غير قانونية للشركات
-
-
09 March 2026
-
إخضاع إيران وتفجير لبنان
-
-
-
09 March 2026
-
انفجار عند مدخل السفارة الأميركية في أوسلو
-
-
-
09 March 2026
-
باسيل من مجلس النواب: التمديد تخطى الظروف الإستثنائية إلى مدة طويلة وهو معرض للطعن أمام المجلس الدستوري
-
-
-
09 March 2026
-
مجزرة في جويا وطيردبا: 16 شهيدًا و40 جريحًا!
-
-
-
09 March 2026
-
إصابة كاهن رعية وعدد من الأهالي... جنوبًا!
-
-
-
09 March 2026