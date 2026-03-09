في اقله عشرين نائب، الناس وشركات الإحصاء واهم شي "هنّي" عارفين حالن خسرانين ومش راجعين على المجلس لو صارت الانتخابات هلق او بعد كم شهر او حتى سنتين!

كتب النائب السابق إيدي معلوف عبر منصة إكس:

هول بالذات لو بيحترموا حالن ما كانوا صوّتوا لتمديد سنتين.

بس بعد مرة صح القول انو يلّي ما بيحترم حالو بدك منو يحترم القانون والناس!"