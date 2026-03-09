

كتب النائب نيكولا صحناوي عبر اكس:



من عجائب السياسة في لبنان ان يستعمل نائب حقه في التصويت داخل البرلمان ليحرم ٤ ملايين لبناني من حقهم الطبيعي في التصويت بصناديق الاقتراع.

التمديد لمدة سنتين ليس حلاً، بل هو مصادرة لإرادة الناس وهروب من المحاسبة تحت أعذار واهية. فقط التمديد التقني لاسباب قاهرة مبرر.