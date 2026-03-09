أكد النائب سيزار أبي خليل على "إكس": ‏موقفنا الرافض للتمديد معروف ومقرون بممارسة وطعن سنة ال ٢٠١٣ وال ٢٠١٤ وصدر سنتها قرار المجلس الدستوري رقم ٧/٢٠١٤ يلي قال انه الظروف الاستثنائية بتنشأ معها شرعية استثنائية بتمكن المجلس النيابي من الخروج عن القواعد الدستورية وقال يومها انه هذه الشرعية الاستثنائية تنتهي مفاعيلها بمجرد انتهاء الظرف الاستثنائي.



وأوضح أبي خليل: من هنا عدم قبولنا بهذا التمديد الذي يبلغ مقدار نصف ولاية مجلس النواب واقتراحنا ٤ اشهر على امل انقضاء الظرف الاليم الذي يمر به البلد.