

كتب النائب غسان عطالله:



نشهد منذ أيام حملة واضحة يقودها بعض الإعلاميين المرتبطين بأحزاب الميليشيات، إلى جانب سياسيين، تستهدف بشكل مباشر الجيش اللبناني وقيادته، بسبب مواقفهم العقلانية والدور الوطني الذي يقوم به الجيش في هذه المرحلة الدقيقة.



وتابع: بالنسبة لنا، هذا الأمر ليس مستغرباً، فالقائمون على هذه الحملة ينطلقون من عقيدةٍ تتناقض جذرياً مع عقيدة الجيش اللبناني، تلك العقيدة التي تختصرها قيم الشرف والتضحية والوفاء في خدمة الوطن وحماية شعبه.



وأكد عطالله: في وقت يحتاج فيه لبنان أكثر من أي وقت مضى إلى التعقّل والوحدة، يبقى الجيش اللبناني مؤسسة وطنية جامعة، تقف على مسافة واحدة من الجميع، وتحمل مسؤولية حماية الوطن واستقراره.



إن الدفاع عن الجيش اليوم ليس موقفاً سياسياً، بل موقف وطني وأخلاقي، لأن قوة لبنان الحقيقية تبقى في مؤسساته الشرعية وفي التفاف شعبه حولها.