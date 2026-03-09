

بسبب الظروف المؤلمة التي يعيشها لبنان، يأسف التيار الوطني الحر لإلغاء الإفطار الوطني الجامع الذي كان مقرّرًا في الحادي عشر من آذار الجاري. ويعتذر من جميع المدعوين، ويخص بالذكر المقامات الدينية الاسلامية والنواب والسفراء والوزراء وسائر الشخصيات السياسية والاجتماعية. ويدعو التيار الى اوسع تضامن وطني لإخراج لبنان من محنته وتجنيبه الشرور، ويتمنى أن نعتصم جميعًا بحبل الله والوطن فلا نتفرّق ونحقق النصر للوطن.