تأجيل الانتخابات يُوقِعُ جعجع في «مشكل داخلي»: النواب يمددون لأنفسهم عامَين اليوم
09 March 2026
source: الأخبار
رلى إبراهيم -
تصوّت الغالبية النيابية اليوم لتأجيل الانتخابات عامين كاملين بحجة الحرب، الأمر الذي سيتسبب لمعراب بمشكل داخلي، نتيجة تسرّع جعجع الاعلان عن نيته استبدال سبعة من نوابه
يمدّد المجلس النيابي اليوم ولايته عامين إضافيين، بذريعة «الظروف الأمنية وانعدام الاستقرار». وفي حين تقدم التيار الوطني الحر باقتراح قانون لتأجيل الانتخابات أربعة أشهر، وحزب «القوات اللبنانية» باقتراح آخر للتمديد ستة أشهر، يرجح أن تصوّت الأغلبية لصالح اقتراح 10 نواب من توجهات مختلفة، التمديد عامين كاملين.
بالنسبة للتيار، يمكن فهم حرصه على إجراء الانتخابات، بأمله في تحقيق ربح طفيف، معولاً على خروجه من السلطة، وفشل منافسيه في العهد الجديد في تنفيذ وعودهم بوقف المحاصصة ومكافحة الفساد وتأمين الكهرباء.
في المقابل، يحاول حزب «القوات» التخفيف من تداعيات الفخ الذي أوقع رئيس الحزب سمير جعجع نفسه فيه. ففي حين تفادت غالبية الأحزاب الغوص في الترشيحات إلى حين التأكد من حصول الانتخابات في موعدها، تسرع جعجع في الاعلان عن نيته استبعاد 7 من نواب كتلته دفعة واحدة من زحلة الى الشمال (جورج عقيص، ملحم رياشي، سعيد الأسمر، فادي كرم، شوقي دكاش، نزيه متى، إيلي خوري)، ما أحرج معراب وأظهر أنها، كما عند كل استحقاق مفصلي، خارج دائرة صناعة القرار.
وبتأجيل الانتخابات، يكون جعجع قد افتعل مشكلة داخلية ستلاحقه خلال العامين المقبلين، إذ سيكون من الصعب على النواب المستبعدين أن يعملوا كأن شيئاً لم يكن، خصوصاً بعد أن رافقت استبعادهم إجراءات طالتهم بـ«الشخصي»، كما هي حال النائب عقيص الذي رشّحت معراب «خصمه» ميشال فتوش في زحلة لقطع الطريق أمام إعادة ترشحه بعد أربع سنوات. وكذلك الأمر في في كسروان، حيث استبدل جعجع نائبه شوقي دكاش والناشط البارز شادي فياض بمغترب عير معروف يُدعى غوستاف قرداحي، ما أثار اعتراضات ستكبر حكماً في الأشهر المقبلة.
والمشكلة هنا تنسحب على المناضل الحزبي الذي يشعر بالغبن وبالقفز فوق الآليات الحزبية لفرض أحد المرشحين، وعلى المرشح «المستورد» الذي فرض التأجيل عليه أن يثبت نفسه أمام القاعدة الحزبية والشعبية في العامين المقبلين ويواجه العصي التي سيضعها له منافسوه. هكذا، انقلب سحر جعجع عليه، وتحولت خطته القائمة على مباغتة القاعدة الحزبية بمرشحين جدد قبل شهر من الانتخابات لقطع الطريق أمام الاعتراضات، إلى نقمة ستلاحقه وتُقسّم محازبيه. يضاف إلى ذلك شعور باقي النواب أنهم مهددون أيضاً، خصوصاً بعد تناقل أخبار عن نية معراب استبعاد نائبين إضافيين.
لكل ذلك، يمكن فهم محاولة جعجع تقصير مدة التمديد رغم إعلانه موافقته عليه، ولا سيما أن تمثيله الوزاري في الحكومة يُخسّره أكثر مما يربحه، وإطالة عمر الحكومة العاجزة سيراكم على حزبه الخسائر.
09 :33
المتحدثة الرسمية باسم الحكومة البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: توسيع الحرب ليس في مصلحة أحد وندين اعتداءات حزب الله على إسرائيل
09 :29
الخارجية الصينية: نعترض على أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للدول وندعو لاحترام سيادة إيران وأمنها وسلامة أراضيها
09 :18
مبعوث الصين لقضايا الشرق الأوسط: الصين على استعداد للانخراط بشكل مكثف مع جميع الأطراف للحفاظ على السلام في منطقة الخليج
09 :17
وكالة فارس عن رئيس المجلس الأعلى للمحافظات بإيران: انتخاب مجتبى خامنئي بداية مرحلة جديدة للثورة
09 :10
سلام: مستعدون للمفاوضات مع إسرائيل برعاية دولية ولن نرضخ لابتزاز "الحزب" تتمة
08 :57
الجيش الإسرائيلي: انذار عاجل إلى سكان لبنان تتمة
القصة الكاملة لإنزال النبي شيت
مخاوف من انفجار اجتماعي
التدريس في مهبّ العدوان: طروحات تصطدم بـ«الظروف المأساوية»
ترامب: أسعار النفط ستنخفض.. الحمقى فقط هم من يفكرون بطريقة مختلفة!
الجمهورية: "الحزب": الكلمة حالياً للميدان
الجمهورية: مسعى ديبلوماسي يسمح بوقف الحرب الإقليمية
عناوين الصحف ليوم الأثنين 9 آذار 2026
أسرار الصحف ليوم الأثنين 9 آذار 2026
الأخبار: المقاومة توسّع هجماتها وتطور أساليبها وتسقط مسيّرات
الديار: التمديد يمرّ اليوم
المقاومة: العدوّ يحاول مجددًا تنفيذ إنزال في النبي شيت
إسرائيل تعلن قصف بنى تحتية لحزب الله في بيروت
وزارة الصحة: استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة 15 آخرين بجروح في حصيلة أولية للغارات "الإسرائيلية" على طيردبا
حزب الله: أسقطنا مسيّرة إسرائيليّة من نوع "هيرمز 450" في أجواء وادي السلوقي
أمل أبو زيد: أكبر خطر على لبنان هو الاقتتال الداخلي لأنه نهاية للبنان
قوى الأمن تحذّر من محتالين يستغلّون النازحين عبر إعلانات سكن وهميّة
حزب الله: استهدفنا كريات شمونة وموقع المرج بصليات صاروخية
بيان من بلدية صربا الجنوبية: هذه تفاصيل الضربة التي استهدفت أحد المنازل!
مقدمة الـ mtv خارج التداول الرسمي!
برّي ينفي ما أوردته إحدى القنوات
سلام: مستعدون للمفاوضات مع إسرائيل برعاية دولية ولن نرضخ لابتزاز "الحزب"
