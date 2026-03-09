ترامب: أسعار النفط ستنخفض.. الحمقى فقط هم من يفكرون بطريقة مختلفة!
-
09 March 2026
-
13 secs ago
-
-
source: Skynews
-
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن أسعار النفط المرتفعة حاليا ستتراجع بسرعة بعد انتهاء الحرب مع إيران، في ظل القفزة التي دفعت الأسعار لتجاوز 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف.
وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي يعد ثمنا مقبولا في ظل الحرب.
وأضاف: "أسعار النفط على المدى القصير، والتي ستنخفض بسرعة ما إن ينتهي تدمير التهديد النووي الإيراني، هي ثمن بخس جدا ندفعه من أجل سلامة وأمن الولايات المتحدة والعالم".
وختم ترامب منشوره بالقول: "الحمقى فقط هم من يفكرون بطريقة مختلفة".
ويوم الاثنين، تجاوزت أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، في ظل تداعيات الحرب المرتبطة بإيران والمخاوف من تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط.
-
Just in
-
08 :00
وزارة الدفاع الإماراتية: الدفاعات الجوية تتعامل مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران
-
07 :56
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: الصواريخ والمقاتلات الأميركية تهاجمنا من دول الجوار ما يهدد الأمن الإقليمي
-
07 :47
التحكم المروري: 6 حوادث وقتيلان و4 جرحى خلال الـ 24 ساعة الماضية
-
07 :35
الجيش الإسرائيلي: نشن هجمات على مواقع إطلاق الصواريخ الباليستية ومقرات قوات الأمن الداخلي والباسيج في إيران
-
07 :26
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرة شرق منطقة الجوف
-
07 :20
قفزة تاريخية.. النفط يقترب من 120 دولارا للبرميل! تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
الجمهورية: "الحزب": الكلمة حالياً للميدان
-
الجمهورية: مسعى ديبلوماسي يسمح بوقف الحرب الإقليمية
-
عناوين الصحف ليوم الأثنين 9 آذار 2026
-
أسرار الصحف ليوم الأثنين 9 آذار 2026
-
الأخبار: المقاومة توسّع هجماتها وتطور أساليبها وتسقط مسيّرات
-
الديار: التمديد يمرّ اليوم
-
المقاومة: العدوّ يحاول مجددًا تنفيذ إنزال في النبي شيت
-
إسرائيل تعلن قصف بنى تحتية لحزب الله في بيروت
-
وزارة الصحة: استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة 15 آخرين بجروح في حصيلة أولية للغارات "الإسرائيلية" على طيردبا
-
حزب الله: أسقطنا مسيّرة إسرائيليّة من نوع "هيرمز 450" في أجواء وادي السلوقي
-
أمل أبو زيد: أكبر خطر على لبنان هو الاقتتال الداخلي لأنه نهاية للبنان
-
قوى الأمن تحذّر من محتالين يستغلّون النازحين عبر إعلانات سكن وهميّة
-
حزب الله: استهدفنا كريات شمونة وموقع المرج بصليات صاروخية
-
بيان من بلدية صربا الجنوبية: هذه تفاصيل الضربة التي استهدفت أحد المنازل!
-
EXCLUSIVE
مقدمة الـ mtv خارج التداول الرسمي!
-
برّي ينفي ما أوردته إحدى القنوات
-
مريم البسّام لديما صادق: تهنئةٌ خاصّة إلى أكثرِ النساءِ دناءةً وطنية
-
درغام: زج الجيش في الخلافات الداخلية خطيئة قاتلة
-
من جذوركِ نحصد قادة (جومانا ناهض)
-
المتحدث باسم جيش العدو يكشف عن هوية المستهدفين في غارة الروشة
-
-
Just in
-
08 :00
وزارة الدفاع الإماراتية: الدفاعات الجوية تتعامل مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران
-
07 :56
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: الصواريخ والمقاتلات الأميركية تهاجمنا من دول الجوار ما يهدد الأمن الإقليمي
-
07 :47
التحكم المروري: 6 حوادث وقتيلان و4 جرحى خلال الـ 24 ساعة الماضية
-
07 :35
الجيش الإسرائيلي: نشن هجمات على مواقع إطلاق الصواريخ الباليستية ومقرات قوات الأمن الداخلي والباسيج في إيران
-
07 :26
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرة شرق منطقة الجوف
-
07 :20
قفزة تاريخية.. النفط يقترب من 120 دولارا للبرميل! تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
قفزة تاريخية.. النفط يقترب من 120 دولارا للبرميل!
-
-
09 March 2026
-
الجمهورية: "الحزب": الكلمة حالياً للميدان
-
-
-
09 March 2026
-
الجمهورية: مسعى ديبلوماسي يسمح بوقف الحرب الإقليمية
-
-
-
09 March 2026
-
عناوين الصحف ليوم الأثنين 9 آذار 2026
-
-
-
09 March 2026
-
أسرار الصحف ليوم الأثنين 9 آذار 2026
-
-
-
09 March 2026
-
الأخبار: المقاومة توسّع هجماتها وتطور أساليبها وتسقط مسيّرات
-
-
-
09 March 2026
-
الديار: التمديد يمرّ اليوم
-
-
-
09 March 2026
-
الشرق الأوسط السعودية: الهجمات على السفن في مضيق هرمز...10 بلاغات و7 قتلى
-
-
-
09 March 2026
-
وزير خارجية إيران يرفض وقف النار: سنواصل القتال
-
-
-
09 March 2026
-
المقاومة: العدوّ يحاول مجددًا تنفيذ إنزال في النبي شيت
-
-
-
09 March 2026