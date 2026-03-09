أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن أسعار النفط المرتفعة حاليا ستتراجع بسرعة بعد انتهاء الحرب مع إيران، في ظل القفزة التي دفعت الأسعار لتجاوز 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف.



وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي يعد ثمنا مقبولا في ظل الحرب.



وأضاف: "أسعار النفط على المدى القصير، والتي ستنخفض بسرعة ما إن ينتهي تدمير التهديد النووي الإيراني، هي ثمن بخس جدا ندفعه من أجل سلامة وأمن الولايات المتحدة والعالم".



وختم ترامب منشوره بالقول: "الحمقى فقط هم من يفكرون بطريقة مختلفة".





ويوم الاثنين، تجاوزت أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، في ظل تداعيات الحرب المرتبطة بإيران والمخاوف من تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط.

