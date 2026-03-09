بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

كشفت مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية»، انّ باريس والقاهرة والرياض وأنقرة وعُمان، تحاول إيجاد مساحة لمسعى ديبلوماسي يسمح بوقف الحرب الإقليمية.

وأشارت إلى انّ هذه العواصم تستشعر أهوال استمرار المواجهة وخطورة تداعياتها على الشرق الأوسط، وحتى الأمن العالمي، خصوصاً في جانبه الاقتصادي والنفطي، لافتة إلى أنّ تلك العواصم ستحاول إنزال طهران وواشنطن عن أعلى الشجرة، مع معرفتها بصعوبة المهمّة في ظل إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مواصلة القتال لوقت إضافي، وتهديد إيران بأنّها ستُغرق المنطقة معها على قاعدة «عليّ وعلى أعدائي يا رب» إذا استمرت الحرب ضدّها.