الجمهورية: مسعى ديبلوماسي يسمح بوقف الحرب الإقليمية
09 March 2026
8 secs ago
source: الجمهورية
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
كشفت مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية»، انّ باريس والقاهرة والرياض وأنقرة وعُمان، تحاول إيجاد مساحة لمسعى ديبلوماسي يسمح بوقف الحرب الإقليمية.
وأشارت إلى انّ هذه العواصم تستشعر أهوال استمرار المواجهة وخطورة تداعياتها على الشرق الأوسط، وحتى الأمن العالمي، خصوصاً في جانبه الاقتصادي والنفطي، لافتة إلى أنّ تلك العواصم ستحاول إنزال طهران وواشنطن عن أعلى الشجرة، مع معرفتها بصعوبة المهمّة في ظل إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مواصلة القتال لوقت إضافي، وتهديد إيران بأنّها ستُغرق المنطقة معها على قاعدة «عليّ وعلى أعدائي يا رب» إذا استمرت الحرب ضدّها.
08 :00
وزارة الدفاع الإماراتية: الدفاعات الجوية تتعامل مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران
07 :56
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: الصواريخ والمقاتلات الأميركية تهاجمنا من دول الجوار ما يهدد الأمن الإقليمي
07 :47
التحكم المروري: 6 حوادث وقتيلان و4 جرحى خلال الـ 24 ساعة الماضية
07 :46
ترامب: أسعار النفط ستنخفض.. الحمقى فقط هم من يفكرون بطريقة مختلفة! (Skynews) تتمة
07 :35
الجيش الإسرائيلي: نشن هجمات على مواقع إطلاق الصواريخ الباليستية ومقرات قوات الأمن الداخلي والباسيج في إيران
07 :26
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرة شرق منطقة الجوف
عناوين الصحف ليوم الأثنين 9 آذار 2026
أسرار الصحف ليوم الأثنين 9 آذار 2026
الأخبار: المقاومة توسّع هجماتها وتطور أساليبها وتسقط مسيّرات
الديار: التمديد يمرّ اليوم
المقاومة: العدوّ يحاول مجددًا تنفيذ إنزال في النبي شيت
إسرائيل تعلن قصف بنى تحتية لحزب الله في بيروت
وزارة الصحة: استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة 15 آخرين بجروح في حصيلة أولية للغارات "الإسرائيلية" على طيردبا
حزب الله: أسقطنا مسيّرة إسرائيليّة من نوع "هيرمز 450" في أجواء وادي السلوقي
أمل أبو زيد: أكبر خطر على لبنان هو الاقتتال الداخلي لأنه نهاية للبنان
قوى الأمن تحذّر من محتالين يستغلّون النازحين عبر إعلانات سكن وهميّة
حزب الله: استهدفنا كريات شمونة وموقع المرج بصليات صاروخية
بيان من بلدية صربا الجنوبية: هذه تفاصيل الضربة التي استهدفت أحد المنازل!
مقدمة الـ mtv خارج التداول الرسمي!
برّي ينفي ما أوردته إحدى القنوات
مريم البسّام لديما صادق: تهنئةٌ خاصّة إلى أكثرِ النساءِ دناءةً وطنية
درغام: زج الجيش في الخلافات الداخلية خطيئة قاتلة
من جذوركِ نحصد قادة (جومانا ناهض)
المتحدث باسم جيش العدو يكشف عن هوية المستهدفين في غارة الروشة
غرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار: هذا هو العدد الاجمالي للنازحين المسجّلين
التوم تفقد مراكز الإيواء في بعلبك - الهرمل: الوقوف إلى جانب أهلنا واجب وطني
ترامب: أسعار النفط ستنخفض.. الحمقى فقط هم من يفكرون بطريقة مختلفة!
09 March 2026
قفزة تاريخية.. النفط يقترب من 120 دولارا للبرميل!
09 March 2026
الجمهورية: "الحزب": الكلمة حالياً للميدان
09 March 2026
عناوين الصحف ليوم الأثنين 9 آذار 2026
09 March 2026
أسرار الصحف ليوم الأثنين 9 آذار 2026
09 March 2026
الأخبار: المقاومة توسّع هجماتها وتطور أساليبها وتسقط مسيّرات
09 March 2026
الديار: التمديد يمرّ اليوم
09 March 2026
الشرق الأوسط السعودية: الهجمات على السفن في مضيق هرمز...10 بلاغات و7 قتلى
09 March 2026
وزير خارجية إيران يرفض وقف النار: سنواصل القتال
09 March 2026
المقاومة: العدوّ يحاول مجددًا تنفيذ إنزال في النبي شيت
09 March 2026