أسرار الصحف ليوم الأثنين 9 آذار 2026
09 March 2026
25 mins ago
source: tayyar.org
البناء: خفايا وكواليسخفايا
تشير تقارير دبلوماسية إلى أن الإصرار الإسرائيلي على إبقاء الرحلات الجوية إلى مطار بن غوريون تحت عنوان إعادة العالقين في الخارج، وما يقابله من إصرار إيراني واضح على إبقاء المطار تحت ضغط الصواريخ وتعطيل حركته، إلى أن هذا الإصرار المتقابل يعكس شبهة لدى إيران بأن بعض الرحلات تحمل مواد أو تجهيزات عسكرية حساسة تسعى “إسرائيل” إلى إدخالها سريعاً عبر الطيران المدني أو الرحلات الخاصة. لذلك تحاول طهران إبقاء المطار خارج الخدمة أو تحت التهديد المستمرّ لمنع وصول تلك الشحنات، بينما تسعى “إسرائيل” بالمقابل إلى تأمين الحد الأدنى من الحركة الجوية لإبقاء هذا الممر مفتوحاً.
كواليس
توقفت مصادر أمنية أمام عودة الحديث في بعض التقارير الدبلوماسية الغربية عن احتمال رفع فريق خاص في الحرس الثوري في إيران نسبة تخصيب اليورانيوم إلى نحو 90%، وتحويلها إلى رؤوس نووية صغيرة للصواريخ البالستية، وعن إمكانية تحويل كميات صغيرة من المواد المشعّة إلى ما يُسمّى “القنابل القذرة”، ونقلها إلى خارج إيران ووضعها بتصرّف حلفاء إيران في لبنان والعراق واليمن، ورأت أنها تعكس مزيجاً من قلق أمني حقيقي ورسالة سياسية في آن واحد. ومصدر القلق أن توزيع مواد مشعّة بكميات صغيرة أو استخدامها في أجهزة تفجير تقليدية يمكن أن يخلق نوعاً من الردع غير التقليدي القائم على نشر التلوث الإشعاعيّ بدلاً من الانفجار النووي. لكن طرح هذه السيناريوهات في هذا التوقيت يخدم أيضاً وظيفة سياسية واضحة، إذ إن الحديث عن احتمالات إشعاعية أو اقتراب الصراع من العتبة النووية يهدف إلى إظهار أن استمرار الحرب قد يقود إلى مرحلة يصعب احتواؤها، وبالتالي يصبح هذا الخطاب مقدّمة للبحث عن وقف التصعيد أو إنهاء الحرب قبل الوصول إلى مستوى ردع نووي أو إشعاعي يهدّد الاستقرار العالمي.
اللواء: أسرار
لغز
تبيَّن لجهات حزبية أن ضغوطاتها على مؤسسة قضائية فقدت مفاعليها السابقة، وفشلت في تأمين الإفراج عن موقوفين بتهمة نقل وحيازة أسلحة بشكل غير شرعي!
غمز
تعاني كتل نيابية من إحراجات كبيرة بعد وصول إقتراح التمديد لسنتين إلى مجلس النواب للتصويت عليه في جلسة اليوم نتيجة «نصائح الخماسية»، وضغوطات الإعتداءات الإسرائيلية!
همس
تمرُّ العلاقات بين طرفي الثنائي الشيعي بمرحلة برودة الى درجة الجمود والقطيعة، إثر نكول قيادة الحزب بتعهد عدم الدخول في الحرب المشتعلة في إيران، وتداعيات هذا التدخل على بيئة الثنائي تدميراً وتهجيراً!
نداء الوطن: أسرار
عُلم أن هناك توجّهًا لدى بعض الكتل لتقديم طعن أمام المجلس الدستوري إذا كان التمديد للمجلس النيابي الحالي لسنتين، وهو أمر يصفه مصدر دستوريّ بالسّهل.
تمّ الاتفاق على أن يتولّى الوزير السابق محمد فنيش الاتصالات بين عين التينة وحارة حريك. والتفاهم على هذا الأمر حصل بعد التباين الذي خيّم الأسبوع الماضي بين "أمل" و "حزب اللّه" وتظهّر على مواقع التواصل الاجتماعي.
تبيّن أن سبب إطلاق النار في عين الرمانة أمس الأول هو ملاحقة شباب المنطقة شابين غريبين وتوقيفهما حيث عثر بحوزتهما على أوراق تتضمن معلومات عن قوة الرضوان ونقاط تسلم وتسليم ومفاتيح لشقق سكنية.
08 :00
وزارة الدفاع الإماراتية: الدفاعات الجوية تتعامل مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران
07 :56
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: الصواريخ والمقاتلات الأميركية تهاجمنا من دول الجوار ما يهدد الأمن الإقليمي
07 :47
التحكم المروري: 6 حوادث وقتيلان و4 جرحى خلال الـ 24 ساعة الماضية
07 :46
ترامب: أسعار النفط ستنخفض.. الحمقى فقط هم من يفكرون بطريقة مختلفة! (Skynews) تتمة
07 :35
الجيش الإسرائيلي: نشن هجمات على مواقع إطلاق الصواريخ الباليستية ومقرات قوات الأمن الداخلي والباسيج في إيران
07 :26
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرة شرق منطقة الجوف
-
الجمهورية: مسعى ديبلوماسي يسمح بوقف الحرب الإقليمية
عناوين الصحف ليوم الأثنين 9 آذار 2026
الأخبار: المقاومة توسّع هجماتها وتطور أساليبها وتسقط مسيّرات
الديار: التمديد يمرّ اليوم
المقاومة: العدوّ يحاول مجددًا تنفيذ إنزال في النبي شيت
إسرائيل تعلن قصف بنى تحتية لحزب الله في بيروت
وزارة الصحة: استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة 15 آخرين بجروح في حصيلة أولية للغارات "الإسرائيلية" على طيردبا
حزب الله: أسقطنا مسيّرة إسرائيليّة من نوع "هيرمز 450" في أجواء وادي السلوقي
أمل أبو زيد: أكبر خطر على لبنان هو الاقتتال الداخلي لأنه نهاية للبنان
قوى الأمن تحذّر من محتالين يستغلّون النازحين عبر إعلانات سكن وهميّة
حزب الله: استهدفنا كريات شمونة وموقع المرج بصليات صاروخية
بيان من بلدية صربا الجنوبية: هذه تفاصيل الضربة التي استهدفت أحد المنازل!
EXCLUSIVE
مقدمة الـ mtv خارج التداول الرسمي!
برّي ينفي ما أوردته إحدى القنوات
مريم البسّام لديما صادق: تهنئةٌ خاصّة إلى أكثرِ النساءِ دناءةً وطنية
درغام: زج الجيش في الخلافات الداخلية خطيئة قاتلة
من جذوركِ نحصد قادة (جومانا ناهض)
المتحدث باسم جيش العدو يكشف عن هوية المستهدفين في غارة الروشة
غرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار: هذا هو العدد الاجمالي للنازحين المسجّلين
التوم تفقد مراكز الإيواء في بعلبك - الهرمل: الوقوف إلى جانب أهلنا واجب وطني
ترامب: أسعار النفط ستنخفض.. الحمقى فقط هم من يفكرون بطريقة مختلفة!
