وزارة الصحة: استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة 15 آخرين بجروح في حصيلة أولية للغارات "الإسرائيلية" على طيردبا
09 March 2026
source: tayyar.org
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارات العدو الاسرائيلي التي استهدفت بلدة طيردبا قضاء صور أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة 15 آخرين بجروح.
ولا تزال عمليات الإنقاذ ورفع الانقاض مستمرة حتى الساعة.
Just in
04 :59
رويترز: هجوم بطائرات مسيرة يستهدف قاعدة عسكرية أميركية قرب مطار أربيل
04 :49
أكسيوس عن مسؤول أمريكي: المبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيزوران إسرائيل الثلاثاء والاجتماع بنتنياهو
04 :47
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: نبايع القائد السيد مجتبى خامنئي ونؤكد أن اختياره يمثل ضمانة للسيادة ووحدة الشعب والأراضي الايرانية
04 :40
روسيا اليوم: قتلى وجرحى في السعودية بعد استهداف إيراني لمحافظة الخرج (روسيا اليوم)
04 :29
سكاي نيوز عربية: البحرين: 32 مصابا في هجوم بمسيرات إيرانية على سترة (سكاي نيوز عربية)
04 :25
إعلام العدو: دوي انفجارات قوية في حيفا والكريوت
Other stories
حزب الله: أسقطنا مسيّرة إسرائيليّة من نوع "هيرمز 450" في أجواء وادي السلوقي
أمل أبو زيد: أكبر خطر على لبنان هو الاقتتال الداخلي لأنه نهاية للبنان
قوى الأمن تحذّر من محتالين يستغلّون النازحين عبر إعلانات سكن وهميّة
حزب الله: استهدفنا كريات شمونة وموقع المرج بصليات صاروخية
بيان من بلدية صربا الجنوبية: هذه تفاصيل الضربة التي استهدفت أحد المنازل!
EXCLUSIVE
مقدمة الـ mtv خارج التداول الرسمي!
برّي ينفي ما أوردته إحدى القنوات
مريم البسّام لديما صادق: تهنئةٌ خاصّة إلى أكثرِ النساءِ دناءةً وطنية
درغام: زج الجيش في الخلافات الداخلية خطيئة قاتلة
من جذوركِ نحصد قادة (جومانا ناهض)
المتحدث باسم جيش العدو يكشف عن هوية المستهدفين في غارة الروشة
غرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار: هذا هو العدد الاجمالي للنازحين المسجّلين
التوم تفقد مراكز الإيواء في بعلبك - الهرمل: الوقوف إلى جانب أهلنا واجب وطني
شقيق كاهن رعية بلدة جنوبية.. شهيداً !
من هم "قتلى" استهداف الفندق في الروشة ؟
مبادرة سياسية - ميدانية.. تفاوض مدني لبناني - إسرائيلي مباشر؟!
EXCLUSIVE
خاص - مرجع مصدوم.. عُدنا الى نقطة الصفر!
بعد تداول خبر "نقل جثمانين إيرانيين "… توضيح من فندق “كومفورت” !
باسيل في يوم المرأة العالمي : حيث تكونين تبقى جذور الأرض حيّة
قسطنطين: حذار من الخطيئة المميتة بالتماهي ولو من غير قصد مع مخطط تفجير لبنان
حزب الله: أسقطنا مسيّرة إسرائيليّة من نوع "هيرمز 450" في أجواء وادي السلوقي
08 March 2026
أمل أبو زيد: أكبر خطر على لبنان هو الاقتتال الداخلي لأنه نهاية للبنان
08 March 2026
قوى الأمن تحذّر من محتالين يستغلّون النازحين عبر إعلانات سكن وهميّة
08 March 2026
حزب الله: استهدفنا كريات شمونة وموقع المرج بصليات صاروخية
08 March 2026
بيان من بلدية صربا الجنوبية: هذه تفاصيل الضربة التي استهدفت أحد المنازل!
08 March 2026
EXCLUSIVE
مقدمة الـ mtv خارج التداول الرسمي!
08 March 2026
برّي ينفي ما أوردته إحدى القنوات
08 March 2026
مريم البسّام لديما صادق: تهنئةٌ خاصّة إلى أكثرِ النساءِ دناءةً وطنية
08 March 2026
درغام: زج الجيش في الخلافات الداخلية خطيئة قاتلة
08 March 2026
من جذوركِ نحصد قادة (جومانا ناهض)
08 March 2026