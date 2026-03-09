weather logo
وزارة الصحة: استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة 15 آخرين بجروح في حصيلة أولية للغارات "الإسرائيلية" على طيردبا

  • 09 March 2026
  • 18 secs ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

