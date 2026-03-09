صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارات العدو الاسرائيلي التي استهدفت بلدة طيردبا قضاء صور أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة 15 آخرين بجروح.

ولا تزال عمليات الإنقاذ ورفع الانقاض مستمرة حتى الساعة.