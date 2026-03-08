اعلن " حزب الله" في بيان انه "ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة، أسقط مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 17:00 من اليوم الأحد 08/03/2026 مسيّرة إسرائيليّة من نوع "هيرمز 450" في أجواء وادي السلوقي جنوبي لبنان، بالأسلحة المناسبة".