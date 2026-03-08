بيان من بلدية صربا الجنوبية: هذه تفاصيل الضربة التي استهدفت أحد المنازل!
08 March 2026
08 March 2026
source: tayyar.org
أصدرت بلدية صربا في قضاء النبطية البيان التالي: تنبيه لأهالي بلدة صربا الكرام
تعرضت بلدتنا صربا لضربة جوية من الطيران الإسرائيلي استهدفت منزل السيد زياد إلياس شلهوب في منطقة الهبجة. وقد كان والدُه إلياس شلهوب موجوداً في منزله الكائن قرب البيت المستهدف لحظة الغارة، ما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة.
وقد سارع الشباب إلى نقله إلى منزل إميل حنا إلياس للاطمئنان عليه، ووضعه الصحي جيد ومستقر والحمد لله.
نقول له: ألف الحمد لله على السلامة، ونتمنى له الشفاء العاجل.
كما نؤكد أنه لم تُعرف أسباب الغارة حتى الآن، وأن كل ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الإذاعات عن وجود راجمة صواريخ في المنزل هو عارٍ عن الصحة وغير صحيح بتاتاً.
لذلك نرجو من جميع الأهالي الكرام توخي الحذر والحيطة خلال هذه الظروف.
الله يحمي صربا وأهلها جميعاً ويقويكم
22 :44
حزب الله: أسقطنا مسيّرة إسرائيليّة من نوع "هيرمز 450" في أجواء وادي السلوقي تتمة
22 :42
سلسلة غارات على جويا وأطراف مزرعة مشرف
22 :37
أكسيوس عن مصادر: الولايات المتحدة تشعر بالاستياء من الضربات الإسرائيلية التي تستهدف الوقود في إيران
22 :36
أمل أبو زيد: أكبر خطر على لبنان هو الاقتتال الداخلي لأنه نهاية للبنان تتمة
22 :34
الأخبار: رصد ثلاث مروحيات انطلقت من جهة جبل الشيخ وحلقت على طول السلسلة الشرقية وصولاً إلى جرود عرسال
22 :20
قوى الأمن تحذّر من محتالين يستغلّون النازحين عبر إعلانات سكن وهميّة تتمة
