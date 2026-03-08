أصدرت بلدية صربا في قضاء النبطية البيان التالي: تنبيه لأهالي بلدة صربا الكرام

تعرضت بلدتنا صربا لضربة جوية من الطيران الإسرائيلي استهدفت منزل السيد زياد إلياس شلهوب في منطقة الهبجة. وقد كان والدُه إلياس شلهوب موجوداً في منزله الكائن قرب البيت المستهدف لحظة الغارة، ما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة.

وقد سارع الشباب إلى نقله إلى منزل إميل حنا إلياس للاطمئنان عليه، ووضعه الصحي جيد ومستقر والحمد لله.

نقول له: ألف الحمد لله على السلامة، ونتمنى له الشفاء العاجل.

كما نؤكد أنه لم تُعرف أسباب الغارة حتى الآن، وأن كل ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الإذاعات عن وجود راجمة صواريخ في المنزل هو عارٍ عن الصحة وغير صحيح بتاتاً.

لذلك نرجو من جميع الأهالي الكرام توخي الحذر والحيطة خلال هذه الظروف.

الله يحمي صربا وأهلها جميعاً ويقويكم

