من جذوركِ نحصد قادة (جومانا ناهض)
08 March 2026
19 mins ago
source: tayyar.org
جومانا ناهض-
في اليوم العالمي للمرأة، لا تكفي الكلمات لتفي المرأة حقّها؛ فهي ليست نصف المجتمع فحسب، ولا تهزّ السّرير بيمينها فقط، بل أصبحت روحه النّابضة وضميره الحيّ.
هي الّتي تلد الأجيال وتبلورها وتزيّنها بميزان الأخلاق، وتزرع القيم، وتعلّم الصّبر والإيمان في أصعب الظّروف.
وفي زمن تتكاثر فيه التّحدّيات، يزداد وضوح دور المرأة الّتي تقف بثبات، حارسةً للبيت، وسندًا للوطن، وصانعةً للمستقبل.
في هذا اليوم، تحيّة إجلال لروح تلك الأمّ الّتي أنجبت قائدًا عنيدًا شريفًا كالرّئيس العماد ميشال عون. فالأمّهات العظيمات يربّين الرّجال الّذين يغيّرون مسار الأوطان ويحفظون كرامتها ويؤسّسون للسّلام. فمن حضن تلك الأمّ الصّابرة الزّارعة، خرجت القيم التي صنعت شخصيّة قائد آمن بلبنان، وناضل من أجل كرامته وسيادته، وبقي وفيًّا لقناعاته بالرّغم من اشتداد العواصف عليه.
كما وتحيّة تقدير لوالدة الوزير جبران باسيل، الّتي أنجبت محاربًا في معترك السّياسة، يعرف أنّ الطّريق الصّعب غالبًا ما يكون طريق المبادئ. فخلْف كلّ رجل يواجه الأزمات ويثبت بوجه الأعاصير أمٌّ ربّته على الصّلابة والإيمان والحقّ، وغرست فيه الجرأة على قول الحقيقة وعدم التّراجع أمام الضّغوط.
كما لا بدّ من تحيّة خاصّة لزوجته، شانتال عون باسيل، الّتي تختبر يوميًّا معنى الشّراكة الحقيقيّة، شراكة تقوم على التّضحية والصّبر والرّؤية والتّخطيط. فهي، ككثير من زوجات العاملين في الشأن السّياسي، تتحمّل قلق الانتظار وثقل المسؤولية، وأحيانًا التنمّر والاتّهامات، وتعيش الخوف على من تحبّ، لكنّها تبقى صامدة لأنّ الإيمان بالرّسالة أكبر من الضّجيج.
وأيضًا، التّحيّة كلّ التّحيّة بعمقها وصدقها لكلّ امرأة تتولّى مسؤولية في هذه الظروف الصّعبة: لكلّ امرأة في موقع القرار، في الإدارة، في التّعليم، في الإعلام، في الجيش، وفي كلّ ميدان من ميادين العمل. فوجودكنّ ليس تفصيلًا، بل ضرورة، لأن الأوطان تحتاج إلى حكمة المرأة بقدر ما تحتاج إلى قوّتها.
إنّ اليوم العالمي للمرأة ليس مجرّد مناسبة للاحتفال، بل فرصة للاعتراف بالدّور العميق الّذي تؤدّيه المرأة، غالبًا في صمت، ودائمًا بشجاعة. تحيّة لكلّ امرأة تصنع الحياة رغم القلق، وتزرع الأمل بالرّغم من التّعب، وتبقى، في كلّ الظّروف، مصدر القوّة والحنان والنّور.
