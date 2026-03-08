أعلنت غرفة إدارة الكوارث والأزمات في محافظة عكار، في تقريرها اليومي، أنه "بناء على المعلومات الصادرة من غرف العمليات في اتحادات البلديات والبلديات وممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية في مراكز الايواء، بلغ العدد الاجمالي للنازحين المسجلين في محافظة عكار حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الاحد في 8 أذار 2026، ما مجموعه 5888 نازحا ضمن 1559 عائلة، موزعين بين مراكز الإيواء والمجتمعات المضيفة في مختلف بلدات المحافظة على الشكل التالي:



- خارج مراكز الايواء: عدد العائلات 1311 ، عدد النازحين 4955



- داخل مراكز الإيواء : عدد العائلات 248 ، عدد النازحين 933