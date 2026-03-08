Tayyar Article
شقيق كاهن رعية بلدة جنوبية.. شهيداً !
08 March 2026
25 mins ago
source: Al-Jadeed
أفاد مراسل الجديد، أن "طائرة درون إسرائيلية استهدفت المواطن سامي غفري، في العقد السابع من العمر، في حديقة منزله في بلدته الحدودية، علما الشعب، ما أدى إلى استشهاده على الفور".
والشهيد غفري، هو شقيق راعي ابرشية علما الشعب الأب مارون غفري.
19 :49
مراسل المنار : 14 إصابة بين شهيد وجريح من العاملين السوريين اثر تعرض مزرعة دجاج في بلدة يحمر الشقيف لقصف مدفعي إسرائيلي ثقيل
19 :42
مراسل الجديد:
- شهداء وجرحى جراء الغارة التي استهدفت عمالاً في بلدة يحمر الشقيف وفرق الاسعاف لا تستطيع الوصول بسبب خطورة المنطقة
- غارة استهدفت نحو 15 عاملاً معظهم سوريين في بلدة يحمر الشقيف
19 :34
بلومبرغ عن 3 مسؤولين دبلوماسيين: ترامب يدرس خيار نشر قوات خاصة على الأرض للاستيلاء على اليورانيوم الإيراني
19 :26
وزارة الدفاع السعودية: اعتراض طائرة مسيرة كانت متجهة إلى حقل الشيبة النفطي
19 :26
المراسل العسكري "الإسـرائيـلي" آفي أشكنـازي: الوضع الهجين الذي يجلس فيه الجنود داخل الدبابات في عمق الأراضي اللبنانية هو وضع خطير أشبه بـ "بطّ في ميدان رماية"
19 :17
قائد القوة الجوفضائية في حرس الثورة الإيرانية العميد مجيد موسوي: يقولون إن حاملة الطائرات جرالد فورد قادمة.. نحن بانتظارها
