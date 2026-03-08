أفاد مراسل الجديد، أن "طائرة درون إسرائيلية استهدفت المواطن سامي غفري، في العقد السابع من العمر، في حديقة منزله في بلدته الحدودية، علما الشعب، ما أدى إلى استشهاده على الفور".

والشهيد غفري، هو شقيق راعي ابرشية علما الشعب الأب مارون غفري.