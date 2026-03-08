مبادرة سياسية - ميدانية.. تفاوض مدني لبناني - إسرائيلي مباشر؟!
08 March 2026
source: tayyar.org
أفادت مصادر سياسية للجديد، أن "الرئاستين الأولى والثالثة تعملان على تشكيل مبادرة من شقين سياسي وميداني، حيث أن الشق الميداني يتعلق بضرورة دخول الجيش اللبناني على الأراضي اللبنانية كافة".
وكشفت المصادر أن "نقاش بين الرئاستين الأولى والثالثة حول ضرورة التزام الجيش اللبناني بالقرار الحكومي خاصة بعد البيان الأخير لقائد الجيش الذي أثار جدلاً".
وأضافت المصادر أيضاً، أنه "سيتم العمل على تشكيل وفد مدني للتفاوض مع اسرائيل مباشرة خارج الأراضي اللبنانية ومن المرجح أن تكون قبرص".
وتابعت المصادر، أن "المنسقة العامة للأمم المتحدة في لبنان جنين بلاسخارت ستتوجه إلى اسرائيل لإجراء محادثات وستعود إلى لبنان للقاء الرئيس عون".
EXCLUSIVE
خاص - مرجع مصدوم.. عُدنا الى نقطة الصفر!
بعد تداول خبر "نقل جثمانين إيرانيين "… توضيح من فندق “كومفورت” !
باسيل في يوم المرأة العالمي : حيث تكونين تبقى جذور الأرض حيّة
قسطنطين: حذار من الخطيئة المميتة بالتماهي ولو من غير قصد مع مخطط تفجير لبنان
هذا ما حصل خلال أول محاكمة لعناصر من " الحزب "!
ما حقيقة خبر استهداف السفير الإيراني؟
إستشهاد عميد متقاعد في الجيش !
الأمن العام ينعي شهيده!
مارتين نجم: وبالرغم من الخوف والخطر، بتبقى المرأة اللبنانية رمز الصمود
إجلاء روسي من بيروت… 150 على متن طائرة
19 شهيدا في الغارة على مبنى في صير الغربية ليلا
فارس سعيد يرفض انتقاد الجيش...
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا قادة مركزيين في فيلق لبنان التابع لـ"فيلق القدس" في بيروت
ارتفاع حصيلة الغارة على غرفة فندق في منطقة الروشة
الديار: البرلمان يُمدّد لنفسه غداً
الثبات: دخول "مساعدات من الشام ... إلى طرابلس الشام" ... ماذا بعد فشل "إنزال النبي شيت"؟
النهار: إصطحاب الإسرائيليين لضابط الأمن العام أحمد شكر إلى النبي شيت
سبوتنيك الدولية: شن حزب الله هجوماً على قواعد الدفاع الجوي والبحرية الإسرائيلية في حيفا بصواريخ دقيقة
عناوين الصحف ليوم الأحد 8 آذار 2026
الأنباء الكويتية: نسبة الإشغال في الشقق المفروشة المسجلة في النقابة بلغت 100%
