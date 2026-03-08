أفادت مصادر سياسية للجديد، أن "الرئاستين الأولى والثالثة تعملان على تشكيل مبادرة من شقين سياسي وميداني، حيث أن الشق الميداني يتعلق بضرورة دخول الجيش اللبناني على الأراضي اللبنانية كافة".

وكشفت المصادر أن "نقاش بين الرئاستين الأولى والثالثة حول ضرورة التزام الجيش اللبناني بالقرار الحكومي خاصة بعد البيان الأخير لقائد الجيش الذي أثار جدلاً".



وأضافت المصادر أيضاً، أنه "سيتم العمل على تشكيل وفد مدني للتفاوض مع اسرائيل مباشرة خارج الأراضي اللبنانية ومن المرجح أن تكون قبرص".



وتابعت المصادر، أن "المنسقة العامة للأمم المتحدة في لبنان جنين بلاسخارت ستتوجه إلى اسرائيل لإجراء محادثات وستعود إلى لبنان للقاء الرئيس عون".