بعد تداول خبر "نقل جثمانين إيرانيين "… توضيح من فندق “كومفورت” !
08 March 2026
source: tayyar.org
صدر عن المحامي روجيه فرنجية، وكيل فندق “Comfort” في الحازمية، بيان توضيحي ردّ فيه على ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن نقل جثماني إيراني وزوجته اللذين قيل إنهما قُتلا في الاستهداف الذي طال الفندق.
وأوضح فرنجية، عطفًا على البيان الصادر بتاريخ 4 آذار 2026، أن الأخبار التي تحدّثت عن نقل جثماني الإيراني وزوجته عبر طائرة روسية من بيروت “عارية عن الصحة”.
وأشار إلى أن التحقيقات التي جرت حتى الآن أظهرت أن الشخص الوحيد الذي قضى في الاستهداف هو الموظفة فاطمة زاهر حمادة.
وختم البيان بالتأكيد أن إدارة الفندق رأت ضرورة إصدار هذا التوضيح للرأي العام، حرصًا على تصحيح المعلومات المتداولة حول الحادثة.
وكانت مصادر إعلامية قد أفادت بأن طائرة روسية غادرت مطار بيروت خلال الساعات الماضية وعلى متنها 117 مواطنًا إيرانيًا إضافة إلى 5 جثامين، مشيرة إلى أن من بينها جثمانَي إيراني وزوجته قيل إنهما قُتلا في استهداف فندق “Comfort” في الحازمية.
16 :46
إعلام عبري: صفارات الإنذار تدوي في منطقة تل أبيب الكبرى ومحيطها
16 :44
مراسل المنار: مدينة قم الايرانية تتعرض لعدوان بغارات متتالية
16 :39
الغارتان على صيدا استهدفتا أطراف مخيم عين الحلوة
16 :38
وكالة فارس: الحرس الثوري استهدف بالصواريخ فجر اليوم موقعين لجماعات انفصالية في كردستان العراق
16 :37
غارتان اسرائيليتان على مدينة صيدا
16 :32
بالصور: إستشهاد مصمّم المعارك السينمائي اللبناني! تتمة
