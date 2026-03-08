باسيل في يوم المرأة العالمي : حيث تكونين تبقى جذور الأرض حيّة
08 March 2026
source: tayyar.org
كتب رئيس التيار النائب جبران باسيل عبر صفحته :" في اليوم العالمي للمرأة يتقدّم في ذهني المشهد المؤلم للمرأة اللبنانية، تلك التي خسرت زوجاً أو ابنًا أو بيتاً وخرجت حاملةً ما استطاعت من ذكريات. حيث تكونين تبقى جذور الأرض حيّة، ويبقى وعد العودة قائماً وسيبقى الكثير من سرّ بقاء لبنان مكتوبًا في قلبِك."
Just in
15 :09
القناة 12 العبرية:
- الصاروخ الذي أطلقه حزب الله يوم أمس اتجاه الجرافة الإسرائيلية لا يزال نوعه قيد الفحص
- مقتل جنديين من الجيش الإسرائيلي الليلة في جنوب لبنان نتيجة إصابة جرافة D9 بصاروخ مضاد للدروع
15 :08
جيش العدو الإسرائيلي: مقتل جنديين وإصابة ضابط في معارك جنوب لبنان
15 :06
الإمارات تنفي! تتمة
14 :51
وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق صواريخ من لبنان اتجاه حيفا
14 :51
بلومبرغ: إنتاج النفط في العراق انخفض بنسبة 60% بسبب الحرب مع إيران
14 :39
حزب الله: استهداف قاعدة مسغاف (قاعدة لوجستيّة) بصلية صاروخيّة
Other stories
قسطنطين: حذار من الخطيئة المميتة بالتماهي ولو من غير قصد مع مخطط تفجير لبنان
هذا ما حصل خلال أول محاكمة لعناصر من " الحزب "!
ما حقيقة خبر استهداف السفير الإيراني؟
إستشهاد عميد متقاعد في الجيش !
الأمن العام ينعي شهيده!
مارتين نجم: وبالرغم من الخوف والخطر، بتبقى المرأة اللبنانية رمز الصمود
إجلاء روسي من بيروت… 150 على متن طائرة
الزراعة: لا مبرّر لغلاء الخضار (بالصور)
19 شهيدا في الغارة على مبنى في صير الغربية ليلا
فارس سعيد يرفض انتقاد الجيش...
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا قادة مركزيين في فيلق لبنان التابع لـ"فيلق القدس" في بيروت
ارتفاع حصيلة الغارة على غرفة فندق في منطقة الروشة
الديار: البرلمان يُمدّد لنفسه غداً
الثبات: دخول "مساعدات من الشام ... إلى طرابلس الشام" ... ماذا بعد فشل "إنزال النبي شيت"؟
النهار: إصطحاب الإسرائيليين لضابط الأمن العام أحمد شكر إلى النبي شيت
سبوتنيك الدولية: شن حزب الله هجوماً على قواعد الدفاع الجوي والبحرية الإسرائيلية في حيفا بصواريخ دقيقة
عناوين الصحف ليوم الأحد 8 آذار 2026
الأنباء الكويتية: نسبة الإشغال في الشقق المفروشة المسجلة في النقابة بلغت 100%
إسرائيل تستهدف قادة بارزين تابعين للحرس الثوري في بيروت
4 شهداء و10 إصابات في عدوان إسرائيلي على فندق "رامادا" في الروشة في بيروت
الإمارات تنفي!
08 March 2026
قسطنطين: حذار من الخطيئة المميتة بالتماهي ولو من غير قصد مع مخطط تفجير لبنان
08 March 2026
هذا ما حصل خلال أول محاكمة لعناصر من " الحزب "!
08 March 2026
ما حقيقة خبر استهداف السفير الإيراني؟
08 March 2026
إستشهاد عميد متقاعد في الجيش !
08 March 2026
الأمن العام ينعي شهيده!
08 March 2026
مارتين نجم: وبالرغم من الخوف والخطر، بتبقى المرأة اللبنانية رمز الصمود
08 March 2026
إجلاء روسي من بيروت… 150 على متن طائرة
08 March 2026
الزراعة: لا مبرّر لغلاء الخضار (بالصور)
08 March 2026
19 شهيدا في الغارة على مبنى في صير الغربية ليلا
08 March 2026