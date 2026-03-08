كتب رئيس التيار النائب جبران باسيل عبر صفحته :" في اليوم العالمي للمرأة يتقدّم في ذهني المشهد المؤلم للمرأة اللبنانية، تلك التي خسرت زوجاً أو ابنًا أو بيتاً وخرجت حاملةً ما استطاعت من ذكريات. حيث تكونين تبقى جذور الأرض حيّة، ويبقى وعد العودة قائماً وسيبقى الكثير من سرّ بقاء لبنان مكتوبًا في قلبِك."