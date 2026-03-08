كشفت معلومات ال "lbc" أن جلسة المحاكمة لثلاثة من عناصر "حزب الله" أمام المحكمة العسكرية كانت سريعة الجمعة وعندما سُئل الموقوفون عن سبب حملهم السلاح والقنابل أجابوا "نحن في حزب الله". واضافت : "المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد وسيم فياض أجّلت من الجمعة الى الإثنين اصدار حكم بحق ٣ موقوفين من حزب الله بتهم حيازتهم أسلحة وقنابل والسبب عدم توافر أكثرية الأصوات خلال المذاكرة لإتخاذ القرار الذي يحتاج الى صوتين من ثلاثة على الأقل."

وقد قالت الجديد أن النيابة العامة العسكرية ادعت على 3 اشخاص ينتمون إلى "حزب الله" وكان بحوزتهم أسلحة حربية خفيفة ومتوسطة.

واضافت : "سيتم استجواب المدعى عليهم امام المحكمة العسكرية الدائمة مجدداً يوم غد تمهيداً لاصدار حكم نهائي بحقهم."