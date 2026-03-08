weather logo
Tayyar Article

حزب الله : استهدفنا عند الساعة 12:00 اليوم الأحد قاعدة حيفا البحرية في مدينة حيفا المحتلة بصلية من الصواريخ النوعية

  • 08 March 2026
  • 33 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

