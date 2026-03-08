الزهراني - استشهد العميد المتقاعد في الجيش اللبناني، محمد حمادي، وابن شقيقته، وأصيب عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة، في الغارة التي استهدفت اليوم بلدة الغازية ، بعدما دُمّر مبنى كان يؤوي عائلة نازحة بالكامل وعمليات رفع الانقاض ما زالت مستمرة.