مراسلة "الجديد": حصيلة أولية استشهاد عميد متقاعد في الجيش اللبناني إثر غارة الغازية
08 March 2026
1 hr ago
Just in
13 :41
وزير الطاقة الإسرائيليّ: قد نقصف مصافي النفط ومحطّات توليد الطاقة في إيران
13 :39
رويترز عن متحدث عسكري: "إسرائيل" لم تقصف أو تستهدف محطة لتحلية المياه في إيران
13 :35
السفارة الأميركية في العراق تنصح رعاياها بالمغادرة في أقرب وقت ممكن
13 :33
غارة على وادي حسن بين علما الشعب ومجدل زون في قضاء صور
13 :26
البابا لاوون الرابع عشر: لا تزال الأخبار ترد إلينا من إيران ومنطقة الشرق الأوسط بأسرها مسبّبةً قلقًا بالغًا وعسى أن يتوقّف دوي القنابل وأن يفتح المجال للحوار
13 :23
نقيب الصيادلة للـOTV: المصانع اللبنانية زادت تصنيع الادوية وهناك تغطية شبه كاملة وبديل وطني لكل دواء
Other stories
هذا ما حصل خلال أول محاكمة لعناصر من " الحزب "!
ما حقيقة خبر استهداف السفير الإيراني؟
إستشهاد عميد متقاعد في الجيش !
الأمن العام ينعي شهيده!
مارتين نجم: وبالرغم من الخوف والخطر، بتبقى المرأة اللبنانية رمز الصمود
إجلاء روسي من بيروت… 150 على متن طائرة
الزراعة: لا مبرّر لغلاء الخضار (بالصور)
19 شهيدا في الغارة على مبنى في صير الغربية ليلا
فارس سعيد يرفض انتقاد الجيش...
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا قادة مركزيين في فيلق لبنان التابع لـ"فيلق القدس" في بيروت
ارتفاع حصيلة الغارة على غرفة فندق في منطقة الروشة
الديار: البرلمان يُمدّد لنفسه غداً
الثبات: دخول "مساعدات من الشام ... إلى طرابلس الشام" ... ماذا بعد فشل "إنزال النبي شيت"؟
النهار: إصطحاب الإسرائيليين لضابط الأمن العام أحمد شكر إلى النبي شيت
سبوتنيك الدولية: شن حزب الله هجوماً على قواعد الدفاع الجوي والبحرية الإسرائيلية في حيفا بصواريخ دقيقة
عناوين الصحف ليوم الأحد 8 آذار 2026
الأنباء الكويتية: نسبة الإشغال في الشقق المفروشة المسجلة في النقابة بلغت 100%
إسرائيل تستهدف قادة بارزين تابعين للحرس الثوري في بيروت
4 شهداء و10 إصابات في عدوان إسرائيلي على فندق "رامادا" في الروشة في بيروت
سكاي نيوز عربية: قتلى وجرحى في غارة إسرائيلية على فندق ببيروت
هذا ما حصل خلال أول محاكمة لعناصر من " الحزب "!
