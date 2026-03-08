weather logo
Tayyar Article

ئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران يعلن استمرار تعليق الدروس في وحدات وفروع الجامعة كافة حتى مساء الأحد في 15 آذار الحالي على أن يصدر بيان لاحق بخصوص تسيير الأعمال الإدارية

  • 08 March 2026
  • 1 hr ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

