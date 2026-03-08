Tayyar Article
ئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران يعلن استمرار تعليق الدروس في وحدات وفروع الجامعة كافة حتى مساء الأحد في 15 آذار الحالي على أن يصدر بيان لاحق بخصوص تسيير الأعمال الإدارية
08 March 2026
1 hr ago
source: tayyar.org
13 :41
وزير الطاقة الإسرائيليّ: قد نقصف مصافي النفط ومحطّات توليد الطاقة في إيران
13 :39
رويترز عن متحدث عسكري: "إسرائيل" لم تقصف أو تستهدف محطة لتحلية المياه في إيران
13 :35
السفارة الأميركية في العراق تنصح رعاياها بالمغادرة في أقرب وقت ممكن
13 :33
غارة على وادي حسن بين علما الشعب ومجدل زون في قضاء صور
13 :26
البابا لاوون الرابع عشر: لا تزال الأخبار ترد إلينا من إيران ومنطقة الشرق الأوسط بأسرها مسبّبةً قلقًا بالغًا وعسى أن يتوقّف دوي القنابل وأن يفتح المجال للحوار
13 :23
نقيب الصيادلة للـOTV: المصانع اللبنانية زادت تصنيع الادوية وهناك تغطية شبه كاملة وبديل وطني لكل دواء
هذا ما حصل خلال أول محاكمة لعناصر من " الحزب "!
ما حقيقة خبر استهداف السفير الإيراني؟
إستشهاد عميد متقاعد في الجيش !
الأمن العام ينعي شهيده!
مارتين نجم: وبالرغم من الخوف والخطر، بتبقى المرأة اللبنانية رمز الصمود
إجلاء روسي من بيروت… 150 على متن طائرة
الزراعة: لا مبرّر لغلاء الخضار (بالصور)
19 شهيدا في الغارة على مبنى في صير الغربية ليلا
فارس سعيد يرفض انتقاد الجيش...
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا قادة مركزيين في فيلق لبنان التابع لـ"فيلق القدس" في بيروت
ارتفاع حصيلة الغارة على غرفة فندق في منطقة الروشة
الديار: البرلمان يُمدّد لنفسه غداً
الثبات: دخول "مساعدات من الشام ... إلى طرابلس الشام" ... ماذا بعد فشل "إنزال النبي شيت"؟
النهار: إصطحاب الإسرائيليين لضابط الأمن العام أحمد شكر إلى النبي شيت
سبوتنيك الدولية: شن حزب الله هجوماً على قواعد الدفاع الجوي والبحرية الإسرائيلية في حيفا بصواريخ دقيقة
عناوين الصحف ليوم الأحد 8 آذار 2026
الأنباء الكويتية: نسبة الإشغال في الشقق المفروشة المسجلة في النقابة بلغت 100%
إسرائيل تستهدف قادة بارزين تابعين للحرس الثوري في بيروت
4 شهداء و10 إصابات في عدوان إسرائيلي على فندق "رامادا" في الروشة في بيروت
سكاي نيوز عربية: قتلى وجرحى في غارة إسرائيلية على فندق ببيروت
