أصدر الأمن العم اللبناني البيان التالي :



تنعى المديرية العامة للأمن العام المفتش اول الشهيد يحيى شكر، الذي استشهد بتاريخ 07 /03 /2026 من جراء استهداف العدو الإسرائيلي بلدة النبي شيت- بعلبك .

وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:

من مواليد 19 /04 /1992 النبي شيت.

تطوع في الأمن العام برتبة مأمور متمرن بتاريخ 03/10/2016.

حائز على تنويه عدد 1.

الوضع العائلي: اعزب.

يقام المأتم بتاريخ 08 /03 /2026، عند الساعة 15:15 في بلدة النبي شيت.