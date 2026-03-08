افادت معلومات للLBCI، اليوم الأحد، بأن طائرة روسية اقلعت من مطار بيروت الدولي منتصف ليل السبت الأحد وعلى متنها ١١٧ ايرانياً بالاضافة الى ٥ جثث تعود لعائلة إيرانية مؤلفة من أب وأم و٣ أطفال.