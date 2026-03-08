واصل العدو الاسرائيلي ارتكاب المزيد من مجازره الدموية في البلدات الجنوبية ، وشنت طائراته الحربية غارة فجر اليوم على بلدة صير الغربية في قضاء النبطية مستهدفة مبنى مؤلف من 3 طوابق ، مما ادى الى تدميره بالكامل واستشهاد نحو 19 مواطنا معظهم من النساء والاطفال وبينهم من ال معتوق وصايغ.

وتعمل فرق الدفاع المدني والاسعاف على رفع الانقاض وسحب الجثامين.

وكان الطيران المعادي استهدف بعيد منتصف الليل، محلة "البيادر"الواقعة بين كفرجوز و حبوش بغارة جوية.