19 شهيدا في الغارة على مبنى في صير الغربية ليلا
08 March 2026
49 secs ago
source: tayyar.org
واصل العدو الاسرائيلي ارتكاب المزيد من مجازره الدموية في البلدات الجنوبية ، وشنت طائراته الحربية غارة فجر اليوم على بلدة صير الغربية في قضاء النبطية مستهدفة مبنى مؤلف من 3 طوابق ، مما ادى الى تدميره بالكامل واستشهاد نحو 19 مواطنا معظهم من النساء والاطفال وبينهم من ال معتوق وصايغ.
وتعمل فرق الدفاع المدني والاسعاف على رفع الانقاض وسحب الجثامين.
وكان الطيران المعادي استهدف بعيد منتصف الليل، محلة "البيادر"الواقعة بين كفرجوز و حبوش بغارة جوية.
Just in
10 :37
قصف بلدة الخيام
10 :36
مسؤول إيرانيّ: توقُّف توزيع الوقود في طهران موقّتًا بعد الغارات على مواقع نفطيّة
10 :30
غارة على كونين في قضاء بنت جبيل
10 :29
وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق صاروخ مضاد للدروع اتجاه جرافة D9 تابعة للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان وسقوط إصابات خطيرة
10 :28
قائد سلاح البحرية الإسرائيلية: نستعدّ للبقاء فترة طويلة في لبنان لتنفيذ كلّ مهمّة توكل إلينا
10 :28
استهدف مبنى لإحدى مدارس الحوزة في مدينة قم العلمية
فارس سعيد يرفض انتقاد الجيش...
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا قادة مركزيين في فيلق لبنان التابع لـ"فيلق القدس" في بيروت
ارتفاع حصيلة الغارة على غرفة فندق في منطقة الروشة
الديار: البرلمان يُمدّد لنفسه غداً
الثبات: دخول "مساعدات من الشام ... إلى طرابلس الشام" ... ماذا بعد فشل "إنزال النبي شيت"؟
النهار: إصطحاب الإسرائيليين لضابط الأمن العام أحمد شكر إلى النبي شيت
سبوتنيك الدولية: شن حزب الله هجوماً على قواعد الدفاع الجوي والبحرية الإسرائيلية في حيفا بصواريخ دقيقة
عناوين الصحف ليوم الأحد 8 آذار 2026
الأنباء الكويتية: نسبة الإشغال في الشقق المفروشة المسجلة في النقابة بلغت 100%
إسرائيل تستهدف قادة بارزين تابعين للحرس الثوري في بيروت
4 شهداء و10 إصابات في عدوان إسرائيلي على فندق "رامادا" في الروشة في بيروت
سكاي نيوز عربية: قتلى وجرحى في غارة إسرائيلية على فندق ببيروت
الميادين: 33 عملية للمقاومة الإسلامية في لبنان ضد مواقع وقواعد وانتشار "جيش" الاحتلال
بالصورة - غارة استهدفت شقة داخل فندق رمادا في الروشة
افشال خطة تقدم لجيش العدو الإسرائيلي!
خاص- رسائل أميركية للبنان.. ١٥ يوماً للسلاح والسلام او إطلاق يد "اسرائيل"
التواصل مع " الحزب" مقطوع.. وشروط وقف الحرب: مرتفعة جداً!
خاص - حركة النزوح ضعيفة باتجاه الشمال.. ما السبب؟
باسيل: القوة القاهرة تكون على قدر مدة الحرب وإرتداداتها..
" هذا هو المطلوب ".. ماذا كشف هيكل عن عملية الإنزال؟
الزراعة: لا مبرّر لغلاء الخضار (بالصور)
08 March 2026
ترامب يتوعد إيران بمزيد من الضربات ويطالبها بـ"الاستسلام"
08 March 2026
فارس سعيد يرفض انتقاد الجيش...
08 March 2026
إصابة 3 أشخاص في البحرين جراء سقوط شظايا صاروخ إيراني
08 March 2026
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا قادة مركزيين في فيلق لبنان التابع لـ"فيلق القدس" في بيروت
08 March 2026
ارتفاع حصيلة الغارة على غرفة فندق في منطقة الروشة
08 March 2026
روسيا اليوم: "انطلاق الموجة 26"... الحرس الثوري: العدو وقع في 3 أخطاء حسابية فادحة
08 March 2026
سكاي نيوز عربية: الكويت: استشهاد ضابطين من أمن الحدود
08 March 2026
الديار: البرلمان يُمدّد لنفسه غداً
08 March 2026
الثبات: دخول "مساعدات من الشام ... إلى طرابلس الشام" ... ماذا بعد فشل "إنزال النبي شيت"؟
08 March 2026