أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية أن الجيش الإسرائيلي هاجم في ضربة دقيقة ومحددة، قادة مركزيين في فيلق لبنان التابع لـ"فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، كانوا يعملون في بيروت.



وقالت عبر "إكس": "قادة فيلق لبنان في "فيلق القدس" عملوا على دفع مخططات "إرهابية" ضد إسرائيل ومواطنيها من داخل الأراضي اللبنانية، بالتوازي مع نشاط الحرس الثوري الإيراني في إيران".