ارتفاع حصيلة الغارة على غرفة فندق في منطقة الروشة
08 March 2026
23 mins ago
source: tayyar.org
أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن حصيلة الغارة الإسرائيلية على غرفة فندق في منطقة الروشة في بيروت ارتفعت مع استشهاد أحد الجرحى متأثرا بإصاباته البليغة ما يرفع حصيلة الشهداء إلى أربعة أشخاص، كما ارتفعت حصيلة الجرحى إلى عشرة مع تسجيل عدد إضافي من المصابين.
09 :03
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في منطقة وادي الزيب وشلومي ونهاريا بعد رصد مسيرة من لبنان
09 :02
إصابة 3 أشخاص في البحرين جراء سقوط شظايا صاروخ إيراني تتمة
08 :59
"هآرتس" عن مصادر عسكرية إسرائيلية: الجيش ضاعف سيطرته على مواقع جنوبي لبنان
08 :58
السلطات الإيرانية: الولايات المتحدة وإسرائيل قصفتا أربعة مخازن للنفط في طهران ومحيطها ليلاً
08 :56
8 شهداء إثر غارة إستهدفت مبنى في صير الغربية - النبطية
08 :53
سلطنة عمان: حركة النقل البري والبحري والجوي في السلطنة تسير بشكل طبيعي
الديار: البرلمان يُمدّد لنفسه غداً
الثبات: دخول "مساعدات من الشام ... إلى طرابلس الشام" ... ماذا بعد فشل "إنزال النبي شيت"؟
النهار: إصطحاب الإسرائيليين لضابط الأمن العام أحمد شكر إلى النبي شيت
سبوتنيك الدولية: شن حزب الله هجوماً على قواعد الدفاع الجوي والبحرية الإسرائيلية في حيفا بصواريخ دقيقة
عناوين الصحف ليوم الأحد 8 آذار 2026
الأنباء الكويتية: نسبة الإشغال في الشقق المفروشة المسجلة في النقابة بلغت 100%
إسرائيل تستهدف قادة بارزين تابعين للحرس الثوري في بيروت
4 شهداء و10 إصابات في عدوان إسرائيلي على فندق "رامادا" في الروشة في بيروت
سكاي نيوز عربية: قتلى وجرحى في غارة إسرائيلية على فندق ببيروت
الميادين: 33 عملية للمقاومة الإسلامية في لبنان ضد مواقع وقواعد وانتشار "جيش" الاحتلال
بالصورة - غارة استهدفت شقة داخل فندق رمادا في الروشة
افشال خطة تقدم لجيش العدو الإسرائيلي!
خاص- رسائل أميركية للبنان.. ١٥ يوماً للسلاح والسلام او إطلاق يد "اسرائيل"
التواصل مع " الحزب" مقطوع.. وشروط وقف الحرب: مرتفعة جداً!
خاص - حركة النزوح ضعيفة باتجاه الشمال.. ما السبب؟
باسيل: القوة القاهرة تكون على قدر مدة الحرب وإرتداداتها..
" هذا هو المطلوب ".. ماذا كشف هيكل عن عملية الإنزال؟
"توجهوا إلى مناطق أخرى"... رسالة إلى النازحين!
ملاحقة أمين عام " الحزب" قضائياً؟! ما القصة؟
خاص - هذا ما تقوله مصادر أميركية عن التطورات الخطيرة!
