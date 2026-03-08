أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن حصيلة الغارة الإسرائيلية على غرفة فندق في منطقة الروشة في بيروت ارتفعت مع استشهاد أحد الجرحى متأثرا بإصاباته البليغة ما يرفع حصيلة الشهداء إلى أربعة أشخاص، كما ارتفعت حصيلة الجرحى إلى عشرة مع تسجيل عدد إضافي من المصابين.