الديار: البرلمان يُمدّد لنفسه غداً
08 March 2026
34 secs ago
source: الديار
بعض ما جاء في مانشيت الديار:يتجه مجلس النواب الى التمديد لنفسه لسنتين باكثرية نيابية ملحوظة، بعد تقديم اقتراح قانون معجل مكرر بهذا الخصوص، موقع من عشرة نواب يمثلون عددا من الكتل ونواب مستقلين.
ويحظى هذا التمديد بالاضافة الى تأييد اكثرية نيابية وازنة، بدعم خارجي يتمثل بدول «اللجنة الخماسية» تتقدمها الولايات المتحدة الاميركية والسعودية.
وتقول مصادر مطلعة لـ«الديار» ان الحرب القائمة عززت خيار التمديد، الذي كان مطروحا اصلا قبل اندلاعها، وان امتدادها الى لبنان كرس هذا الخيار وحوله الى امر واقع.
ووقع اقتراح القانون المعجل الرامي الى التمديد للمجلس لسنتين عشرة نواب هم: نعمة فرام، مروان حمادة، ميشال ضاهر، سجيع عطية، سيمون ابي رميا، فراس حمدان، علي حسن خليل، بلال حشيمي، كميل شمعون، ومحمد سليمان.
وركزت الاسباب الموجبة للاقتراح على تعذر الانتخابات في موعدها في ايار، بسبب الاوضاع الامنية الحساسة التي قد تعيق اجرائها في ظروف طبيعية، تضمن سلامة العملية الديموقراطية ونزاهتها.
07 :37
ارتفاع حصيلة الغارة على غرفة فندق في منطقة الروشة تتمة
07 :32
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصد إطلاق صواريخ من إيران
07 :25
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على منزل في بلدة تفاحتا ليلا والمعلومات الأولية تفيد باستشهاد عائلة مؤلفة من ثمانية أشخاص
07 :15
الإمارات: الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية
07 :07
الخارجية الروسية: أمريكا وإسرائيل تتهمان إيران بتطوير أسلحة دمار شامل منذ سنوات (Sputnik News)
07 :00
وسائل إعلام إسرائيلية: دوي صفارات الإنذار طوال الليل في الجولان والجليل بسبب القصف وطائرات مسيرة عبرت من الحدود اللبنانية
الثبات: دخول "مساعدات من الشام ... إلى طرابلس الشام" ... ماذا بعد فشل "إنزال النبي شيت"؟
النهار: إصطحاب الإسرائيليين لضابط الأمن العام أحمد شكر إلى النبي شيت
سبوتنيك الدولية: شن حزب الله هجوماً على قواعد الدفاع الجوي والبحرية الإسرائيلية في حيفا بصواريخ دقيقة
عناوين الصحف ليوم الأحد 8 آذار 2026
الأنباء الكويتية: نسبة الإشغال في الشقق المفروشة المسجلة في النقابة بلغت 100%
إسرائيل تستهدف قادة بارزين تابعين للحرس الثوري في بيروت
4 شهداء و10 إصابات في عدوان إسرائيلي على فندق "رامادا" في الروشة في بيروت
سكاي نيوز عربية: قتلى وجرحى في غارة إسرائيلية على فندق ببيروت
الميادين: 33 عملية للمقاومة الإسلامية في لبنان ضد مواقع وقواعد وانتشار "جيش" الاحتلال
بالصورة - غارة استهدفت شقة داخل فندق رمادا في الروشة
افشال خطة تقدم لجيش العدو الإسرائيلي!
خاص- رسائل أميركية للبنان.. ١٥ يوماً للسلاح والسلام او إطلاق يد "اسرائيل"
التواصل مع " الحزب" مقطوع.. وشروط وقف الحرب: مرتفعة جداً!
خاص - حركة النزوح ضعيفة باتجاه الشمال.. ما السبب؟
باسيل: القوة القاهرة تكون على قدر مدة الحرب وإرتداداتها..
" هذا هو المطلوب ".. ماذا كشف هيكل عن عملية الإنزال؟
"توجهوا إلى مناطق أخرى"... رسالة إلى النازحين!
ملاحقة أمين عام " الحزب" قضائياً؟! ما القصة؟
خاص - هذا ما تقوله مصادر أميركية عن التطورات الخطيرة!
"الخارجية" تستنكر استهداف "اليونيفيل": انتهاك خطير للقانون الدولي وللقرار 1701
ارتفاع حصيلة الغارة على غرفة فندق في منطقة الروشة
-
08 March 2026
روسيا اليوم: "انطلاق الموجة 26"... الحرس الثوري: العدو وقع في 3 أخطاء حسابية فادحة
-
08 March 2026
سكاي نيوز عربية: الكويت: استشهاد ضابطين من أمن الحدود
-
08 March 2026
الثبات: دخول "مساعدات من الشام ... إلى طرابلس الشام" ... ماذا بعد فشل "إنزال النبي شيت"؟
-
08 March 2026
النهار: إصطحاب الإسرائيليين لضابط الأمن العام أحمد شكر إلى النبي شيت
-
08 March 2026
سبوتنيك الدولية: شن حزب الله هجوماً على قواعد الدفاع الجوي والبحرية الإسرائيلية في حيفا بصواريخ دقيقة
-
08 March 2026
عناوين الصحف ليوم الأحد 8 آذار 2026
-
08 March 2026
الأنباء الكويتية: نسبة الإشغال في الشقق المفروشة المسجلة في النقابة بلغت 100%
-
08 March 2026
إسرائيل تستهدف قادة بارزين تابعين للحرس الثوري في بيروت
-
08 March 2026
سكاي نيوز عربية: دويّ انفجار قرب السفارة الأميركية في أوسلو
-
08 March 2026