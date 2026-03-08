الميادين: 33 بياناً عسكرياً للمقاومة الإسلامية في لبنان حول عمليات استهداف مواقع وقواعد وتجمعات "جيش" الاحتلال في شمال وعمق فلسطين المحتلة.



أصدرت المقاومة الإسلامية في لبنان، السبت 7 آذار/مارس، 33 بياناً عسكرياً حول عمليات التصدي لتحركات "جيش" الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية – الفلسطينية، إضافة إلى عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار قواته ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وذلك رداً على العدوان الإسرائيلي الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية بما فيها ضاحية بيروت الجنوبية.



وفي ما يأتي خلاصة العمليات وفق تسلسلها الزمني:



1- الساعة 22:30 من مساء الجمعة 6 آذار/مارس 2026: رصد مجاهدو المقاومة تسلل أربع مروحيات إسرائيلية من الاتجاه السوري، حيث أنزلت قوة مشاة في جرود بلدات يحفوفا والخريبة ومعربون وتقدمت باتجاه الحي الشرقي لبلدة النبي شيت. وعند الساعة 11:30، اشتبك معها مجاهدو المقاومة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة قرب المقبرة، قبل أن ينفذ الاحتلال أحزمة نارية مكثفة شملت نحو 40 غارة لتأمين انسحاب القوة، فيما قصفت مدفعية المقاومة محيط الاشتباك ومسار الانسحاب.



2- الساعة 03:45: استهداف تجمع لقوات الاحتلال في تلّة الحمامص وخلّة العصافير عند الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام بصلية صاروخية.



3- الساعة 04:15: استهداف منطقة الإخلاء في جرود بلدة النبي شيت بصليات صاروخية.



4- الساعة 05:30: استهداف مصفاة حيفا بسرب من المسيّرات الانقضاضية.



5- الساعة 06:00: استهداف تجمع لجنود الاحتلال عند الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام بمسيّرة انقضاضية.



6- الساعة 06:30: استهداف تجمع لجنود الاحتلال في الموقع المستحدث في تلّة الحمامص جنوب مدينة الخيام بمسيّرة انقضاضية.





7- الساعة 06:30: استهداف شركة "ألتا" للصناعات العسكرية شمال شرق مدينة حيفا المحتلة بسرب من المسيّرات الانقضاضية.



8- الساعة 09:45: استهداف موقع بلاط المستحدث في جنوب لبنان بالأسلحة الصاروخية.



9- الساعة 09:45: استهداف قاعدة "تيفن" شرق مدينة عكا المحتلة بصلية صاروخية.



10- الساعة 12:30: استهداف تجمع آليات عند بوابة فاطمة عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية في بلدة كفركلا بالأسلحة الصاروخية.



11- الساعة 13:00: استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية في "جيش" الاحتلال "قاعدة دادو" شمال شرق صفد بصلية صاروخية.



12- الساعة 13:15: استهداف قاعدة "عين زيتيم" شمال غرب صفد المحتلة بصلية صاروخية.



13- الساعة 13:40: استهداف مدينة "نهاريا" المحتلة بسرب من المسيّرات الانقضاضية في إطار التحذير الذي وجهته المقاومة.



14- الساعة 15:30: استهداف قاعدة "تل هشومير" (مقر قيادة الأركان جنوب شرق "تل أبيب") بصاروخ نوعي.



15- الساعة 15:30: استهداف قاعدة الرملة (قيادة الجبهة الداخلية) جنوب شرق "تل أبيب" بصلية من الصواريخ النوعية.



16- الساعة 15:30: استهداف قاعدة "غليلوت" في ضواحي "تل أبيب"، التي تضم مقر وحدة الاستخبارات العسكرية "8200"، بسرب من المسيّرات الانقضاضية.



17- الساعة 17:30: استهداف "كريات شمونة" شمال فلسطين المحتلة بسرب من المسيّرات الانقضاضية في إطار التحذير الذي وجهته المقاومة.



18- الساعة 19:20: استهداف تجمع كبير لآليات "جيش" الاحتلال عند بوابة هونين مقابل بلدة مركبا بصلية صاروخية.



19- الساعة 20:00: استهداف "نهاريا" المحتلة بصلية صاروخية في إطار التحذير الذي وجهته المقاومة.





20- الساعة 20:00: استهداف رادارات القبة الحديدية في موقع "كريات إيلعيزر" (قاعدة الدفاع الجوي الرئيسية في مدينة حيفا المحتلة) بصلية من الصواريخ النوعية.



21- الساعة 20:00: استهداف قاعدة "ستيلا ماريس" للرصد والرقابة البحرية على الساحل الشمالي بصلية من الصواريخ النوعية.



22- الساعة 20:00: استهداف قاعدة حيفا البحرية في مدينة حيفا المحتلة بصلية من الصواريخ النوعية.



23- الساعة 20:15: استهداف "نهاريا" المحتلة بصلية صاروخية في إطار التحذير الذي وجهته المقاومة.



24- الساعة 20:40: استهداف قوة إسرائيلية حاولت التقدم إلى "منطقة الخانوق" في قرية عيترون بقذائف المدفعية.



25- الساعة 20:40: استهداف ثكنة "برانيت"، مقر قيادة الفرقة "91" في "جيش" الاحتلال، بصلية صاروخية.



26- الساعة 20:50: استهداف قوة إسرائيلية حاولت التقدم من ثكنة "أفيفيم" باتجاه سهل قرية مارون الرأس بقذائف المدفعية.



27- الساعة 21:30: استهداف "كريات شمونة" بصلية صاروخية في إطار التحذير الذي وجهته المقاومة.



28- الساعة 21:45: استهداف تجمع لقوات الاحتلال في موقع هضبة العجل شمال مستوطنة "كفاريوفال" بصلية صاروخية.



29- الساعة 22:00: استهداف قوة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه سهل قرية مارون الرأس للمرة الثانية بصلية صاروخية.



30- الساعة 22:40: استهداف "نهاريا" المحتلة بصلية صاروخية في إطار التحذير الذي وجهته المقاومة.





31- الساعة 23:10: استهداف تجمع لقوات الاحتلال عند بوابة فاطمة في بلدة كفركلا بصلية صاروخية.



32- الساعة 23:15: استهداف تجمع لآليات وجنود "جيش" الاحتلال في خلّة المحافر في خراج بلدة العديسة بصلية صاروخية.



33- الساعة 23:25: استهداف تجمع لقوات الاحتلال في موقع هضبة العجل شمال مستوطنة "كفاريوفال" للمرة الثانية بصلية صاروخية.





وأكدت المقاومة الإسلامية أن عملياتها تأتي في إطار الدفاع عن أرض لبنان وشعبه ورداً على العدوان الإسرائيلي المستمر، مشددة على أن استهدافها يطال مواقع عسكرية للاحتلال، بخلاف استهدافه المتكرر للمدنيين.