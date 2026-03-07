



أصدر حزب الله البيان التالي :" بعد محاولة قوة من جيش العدو الإسرائيلي التقدم من ثكنة أفيفيم باتجاه سهل قرية مارون الرأس عند الساعة 20:50 من مساء اليوم السبت 07/03/2026 استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بقذائف المدفعية. "