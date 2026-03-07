weather logo
Tayyar Article

"رويترز" عن مصدر أمني لبناني: أكثر من 150 مواطناً إيرانياً بينهم دبلوماسيون وأفراد من عائلاتهم غادروا لبنان اليوم السبت

  • 07 March 2026
  • 1 min ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

