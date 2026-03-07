سلام ترأس اجتماعا في السرايا الحكومية وتأكيد بأن المدينة الرياضية ستكون جاهزة ابتداءً من بعد ظهر اليوم
07 March 2026
4 secs ago
source: tayyar.org
عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتماعاً في السرايا الحكومية، بحضور وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار وعدد من الوزراء ومحافظي المناطق، خُصّص لمتابعة الاحتياجات المناطقية وتنسيق الجهود الحكومية لمواجهة تداعيات موجات النزوح الحالية، ومعالجة التحديات بسرعة وفعالية.
وفي بيان، أنه "تم خلال الاجتماع التأكيد أنّ الحكومة لن تقبل أن يبقى أي شخص أو أي عائلة دون مأوى، وأنّ العمل جارٍ لتأمين الإيواء الكريم للجميع.
ووضعت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي أي مدارس وفق الحاجة بتصرّف المحافظين لاستخدامها كمراكز إيواء، علماً أنّ عدد المراكز التي جرى فتحها حتى الآن يفوق في بعض المناطق الحاجة الراهنة لاستيعاب موجات النزوح.
في بيروت، ستكون المدينة الرياضية جاهزة لاستقبال عدد من النازحين ابتداءً من ساعات بعد الظهر.
كما تم التأكيد أنّ مراكز الإيواء في الشمال جاهزة بالكامل، وستعمل وزارة الأشغال العامة والنقل على تأمين نقليات من بيروت إلى الشمال لتسهيل انتقال النازحين إلى المراكز المتوافرة.
وتم التشديد على تبديد الشائعات والحؤول دون إثارة مشاعر الخوف أو العداء لدى المجتمع المضيف وبين النازحين أنفسهم.
وعلى الصعيد الصحي، تم التأكيد أن الطبابة مؤمّنة لجميع النازحين على نفقة وزارة الصحة العامة.
واطلع المحافظون رئيس مجلس الوزراء على حسن سير العمل في محافظاتهم، وجرى الاتفاق على تأمين الاحتياجات الأساسية ومنها المحروقات".
وعرض وزير الداخلية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي الإجراءات الأمنية لجهة إرشاد النازحين وتأمين الحماية لمراكز الإيواء ومنع التعديات.
وشدد الرئيس سلام على أهمية التنسيق بين الهيئة العليا للإغاثة والمحافظين ووحدة إدارة الكوارث والوزراء المعنيين لتأمين الاحتياجات المطروحة بسرعة. كما شدد على التزام الحكومة توفير الإيواء لكل النازحين، ولن يُترك أحد منهم دون مأوى.
وكان الرئيس سلام عقد صباح اليوم في السرايا اجتماعا مع عدد من الوزراء.
Just in
16 :22
سي إن إن عن مسؤول إيراني: إذا هاجم ترامب أهدافا جديدة فسنهاجم أهدافا جديدة
16 :22
مسؤول كبير في الحرس الثوريّ الإيرانيّ للتلفزيون الرسميّ: سنحت فرصة للقضاء على "إسرائيل"
16 :20
غارات تستهدف ميس الجبل وزبدين
16 :19
ملاحقة أمين عام " الحزب" قضائياً؟! ما القصة؟ (Al-Jadeed) تتمة
16 :12
غارة تستهدف بلدة زبدين - النبطية
16 :10
حزب الله: إستهدفنا قاعدة عين زيتيم شمال غرب مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية
Just in
