الرئيس عون تابع التطورات الأمنية واطّلع من هيكل على معطيات العملية الإسرائيلية في النبي شيت
07 March 2026
23 secs ago
source: tayyar.org
تابع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون التطورات الامنية في ضوء استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على عدد من المناطق اللبنانية، واطلع من قائد الجيش العماد رودولف هيكل على المعلومات المتوافرة عن العملية الاسرائيلية التي حصلت بعد القصف المركز الذي تعرضت له بلدة النبي شيت في البقاع وسقوط عدد من الشهداء والجرحى إضافة إلى الدمار الذي لحق بها.
واطلع الرئيس عون على المعلومات المتوافرة عن القصف العنيف الذي تعرضت له الضاحية الجنوبية من بيروت ، وعدد من القرى الجنوبية.
