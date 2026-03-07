تحذير عاجل إلى سكان جنوب لبنان المتواجدين جنوب نهر الليطاني

إن نشاطات حزب الله الإرهابية تُجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة في تلك المنطقة.

الغارات مستمرة حيث يعمل جيش الدفاع بقوة كبيرة في المنطقة. ولذلك وحرصًا على سلامتكم نعود ونناشدكم اخلاء منازلكم فورًا والتوجه فورًا إلى شمال نهر الليطاني.

كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية يعرّض حياته للخطر.

حرصًا على سلامتكم وسلامة عائلاتكم عليكم الانتقال فورًا إلى شمال نهر الليطاني.

إن البقاء جنوب نهر الليطاني قد يعرّض حياتكم وحياة عائلاتكم للخطر.

انتبهوا: أي تحرك حنوبًا قد يعرّض حياتكم للخطر."