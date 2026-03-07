كتب الإعلامي سامي كليب:



بدأت الحرب ضد ‎إيران و ‎لبنان تسير بعكس رغبات ترامب ونتنياهو، فاستيعاب طهران الأسبوع الاول من التدمير ، رغم التدمير الكبير الذي تتعرض له، واستمرارها بإطلاق الصواريخ ، أمور بدات تؤثر سلبا على المعنويات والاقتصاد الاميركيين وعلى ارتفاع الاسعار وطرق الامداد والنفط. ثم إن عودة مقاتلي الحزب للعمل من قلب الجنوب مع استئناف إطلاق الصواريخ واشتباكات البقاع امس ، امور كشفت أن الحزب ما زال قادرا على تشكيل خطر على الاحتلال، وهذا ما يدفع إسرائيل لطلب المزيد من القنابل من اميركا ويؤكد انها غير قادرة لوحدها على الدفاع عن نفسها رغم حجم الدمار الذي تحدثه بسلاح الجو ..





هذا يعني أن ترامب ونتنياهو مضطران لرفع وتيرة الهجوم على ايران ولبنان، وتسريع وتيرة ذلك في الايام المقبلة ، ذلك ان افق الحرب ما عاد معروفا بسبب توسع دائرتها ونتائجها.



يضغط الرئيس الاميركي لاقناع دول عربية وغربية للانضمام بشكل أوسع للحرب. لكن فكرة عدم شرعية هذه الحرب بدأت تلقي بثقلها داخل وخارج اميركا .

ولذلك فإن ترامب الذي اراد استسلام ايران بسرعة، يبدو مضطراً لقراءة جديدة ومبررات مقنعة ذلك ان الحرب قد تستمر لأسابيع او اشهر طويلة ، وهذا بات يضعه في موقع محرج. فلا هو قادر على ايقافها قبل ان يمتلك نتائج يستطيع تسويقها على انها انتصار، ولا ايران التي استوعبت الأسبوع الاول للحرب قادرة على خسارتها بل بدات تتصرف على انها ربما تستطيع انهاء الحرب بشروط جديدة .





اما اسرائيل فهي مرشحة لتوسيع وتكثيف عدوانها على لبنان وإستهداف مناطق وبنى تحتية والسعي لاغتيال شخصيات قيادية ، والاتجاه لتحميل الدولة اللبنانية مسؤولية العجز عن صد الحزب، وهذا يضع الدولة وليس فقط الحزب في عين العاصفة .

لذلك تسعى بعض الدول وفي مقدمها فرنسا ( التي فشلت حتى الان) لوقف الحرب او على الاقل منع اسرائيل من تنفيذ اجتياح واسع …

ومع تشابك المصالح والتعقيدات الدولية والإقليمية ، لا شيء يوحي بان هذه الحرب قريبة الانتهاء….وهي بالعكس ستزداد خطورة وتتوسع جغرافيا ومن خلال انضمام دول اخرى. وسيزداد العمل على زرع بذور فتن داخلية في ايران ولبنان عبر تشجيع اطراف من داخل وخارج الحدود على الانتفاض ضد القيادة الإيرانية والحزب . ومن غير المستبعد ان يستخدم ترامب اسلحة ممنوعة ، فالرجل لن يقبل التراجع مهما كلفه الامر.

ويبدو ان ايران تدرك تماما تأثير مسالة النفط والأسعار على ترامب ولذلك ستوازن بين الصواريخ الباليستية ورفع مستوى الضغوط على المعابر البحرية ومساحة انتاج وعبور النفط. لكنها تدرك ضمنيا انها هي الأخرى لا تستطيع تحمل آثار الحرب طويلا خصوصا إذا ما أدت ضرباتها ضد دول عربية مجاورة وضد مصالح الطاقة الغربية إلى توسيع دائرة المواجهة ضدها ، ناهيك عن وضعها الاقتصادي المتدهور ايضا بصورة كبيرة.

لا شيء يوحي إذا حتى اللحظة بان الحرب ستنتهي قريبا او تخف وطأتها."