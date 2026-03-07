كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر منصة إكس:

"إنذار عاجل إلى سكان زقوق المفدي/صور

سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي في ضوء محاولاته المحظورة لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة

نحث سكان المباني المحددة بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة لها: أنتم تتواجدون بالقرب من مباني يستخدمها حزب الله فمن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر

البقاء في منطقة المباني المحددة يعرضكم للخطر."



