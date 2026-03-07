بعد إنزال النبي الشيت والغارات... 16 شهيدًا في حصيلة غير نهائية!
07 March 2026
20 mins ago
source: tayyar.org
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أن سلسلة الغارات التي شنها العدو الإسرائيلي على بلدة النبي شيت في قضاء بعلبك، أسفرت في حصيلة إجمالية غير نهائية عن استشهاد 16 مواطنا وإصابة 35 آخرين بجروح.
