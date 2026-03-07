أفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، بأن "غارات العدو الإسرائيلي المتجددة على بلدة النبي شيت في قضاء بعلبك، أسفرت في حصيلة أولية عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة ستة عشر آخرين بجروح".