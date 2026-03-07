اللواء



تمكَّن مرجع كبير من احتواء اقتراح أحد الوزراء بإجراءات ضد قيادة حزب الله، خشية الارتدادات السلبية على الوضع بمجمله في هذه المرحلة..



تؤكد تقارير متعددة معلومات مصادر أميركية من أن واشنطن تشترك مع اسرائيل في مواجهة حزب الله ، فضلاً عن أنظمة المعلومات والقصف.



بدأ أصحاب المولدات الخاصة اتخاذ اجراءات احترازية في إطار التوازن بين الإيرادات والنفقات، مما أدى الى تخفيض ساعات التغذية اليومية..



الجمهورية



أثار وزير منتقد إلى "الحزب" السنيّ داخل جلسة الحكومة احتمال وجود وزير جواسيس، ما أثار غضب رفاقه الذين طالبوا بضبط كلماته من المحضر، فيما المعروف عن الوزير نفسه أنه ينقل محاضر الجلسة إلى سفارة دولة كبرى، بشهادة البعض.



أكدت أوساط قضائية أن قرار أحد الوزراء الذي أدى إلى مضاعفة إيراداتها بعد إصدار رفع تسعيرة محطات بتغطية تحت ضغط واحتكار المادة.



لجأت إحدى السفارات الأجنبية لعملية تبديل واسعة في موظفيها غير الدبلوماسيين تزامناً مع تعديل طارئ على المستوى الدبلوماسي، وذلك رغم طلب البعض توضيح أسباب وجود شخصيات بطريقة غير شرعية.

تراجعت مدة تحذيرات الإنذار المبكر لوصول الصواريخ الإيرانية من 15 دقيقة الى دقيقة او دقيقتين، بسبب نقص رادارات الإنذار المبكر التي دُمّرت وتضررت في القواعد الأميركية المنتشرة في الدول الخليجية، على ما تبين المعطيات الميدانية، وفقا للمحللين الاسرائيليين.يعتزم تكتل "الجمهورية القوية" تقديم اقتراح قانون عاجل مكرر بالتمديد لمجلس النواب لمدة ستة اشهر، كما سيتقدم نواب "لبنان القوي" التقدم باقتراح آخر يقضي بتأجيل لمدة اربعة اشهر قابلة للتجديد لمرتين، وفقا للظروف، على ان تطرح على جلسة مجلس النواب العامة، اضافة الى اقتراحي النائبين نعمة افرام واديب عبد المسيح، في ظل معلومات متداولة عن تراجع رئيس الحكومة عن دعمه لخيار التمديد لسنتين، تحت ضغط المعارضة.سجلت الساعات الماضية اطلاق حزب الله لعدد من الصواريخ الـ "نوعية غير التقليدية" يرجح انها عنقودية، ما احدث اضرارا كبيرة في اماكن سقوطها، كاشفة عن ضعف كبير في منظومتي الانذار والدرع الصاروخي.يقول خبراء في سوق النفط والغاز إن وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى حلّ لمخاطر إقفال مضيق هرمز واستحالة تدفق النفط والغاز عبره إلى السوق العالمية يرتكز على الاتجاه لرفع الحظر عن شراء النفط والغاز من روسيا، لكن هذا الحل لا يأخذ بالاعتبار عاملين أن النفط والغاز من المورد الروسي موجود في السوق وليس كميات إضافية، لكنه يباع بأسعار أقل من السوق بسبب الحظر ورفع الحظر سوف يحسّن سعر المبيعات الروسية، لكنه لن يدخل كميات إضافية إلى السوق ويجب الانتباه إلى أن الحديث عن خطر إقفال مضيق هرمز بدأ بينما كان النفط والغاز يصلان بسلاسة من روسيا، أما العامل الثاني فهو أوروبا التي ليست مشكلتها مع شراء النفط والغاز من روسيا بل الحظر الأميركي، علماً أن بعضها يشتري من المورد الروسي عن طريق طرف ثالث ولن تستطيع أوروبا بناء استقرار تدفق النفط والغاز من روسيا إلا بإعلان اتفاق سياسي يعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل حرب أوكرانيا. وهذا مستحيل، ولذلك سيمنح ترامب لبوتين أرباحاً هائلة، لكنه لن يحل الأزمة.يؤكد إعلاميون فلسطينيون في الأراضي المحتلة عام 1948 أن عشرات الفيديوهات التي تصلهم عبر رسائل شخصية تشير إلى آثار كارثية للصواريخ الإيرانية على المنشآت الإسرائيلية الهامة والحساسة وعلى التجمّعات والمراكز التجارية والسكنية في تل أبيب وحيفا، لكن لا أحد يستطيع نشر هذه الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعية كي لا يتعرّض للسجن لسنوات وسط رقابة مشددة، ولذلك لا تنتشر هذه الفيديوهات ويصل بعضها إلى الخارج بعد أيام فينشر القليل منها متأخراً عدة أيام. ويشير هؤلاء إلى أن بعض الآثار التدميرية تتجاوز بكثير ما جرى في حرب حزيران العام الماضي