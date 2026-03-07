شعبة المعلومات توقف مراسل المنار علي برّو
07 March 2026
source: tayyar.org
أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي مراسل قناة "المنار" علي برو، تنفيذاً لبلاغ بحثٍ وتحرٍ صادر بحقه عن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار.
وأفادت المعلومات أن الحجار أعطى إشارة إلى شعبة المعلومات للبدء باستجواب برو بحضور وكيله القانوني، على أن يُتخذ القرار المناسب في حقه في ضوء نتائج الاستجواب.
07 :05
«الجمهورية»: التمديد لسنتَين هو الخيار الأكثر ترجيحاً (الجمهورية) تتمة
07 :01
«البناء»: ترامب عالق في هرمز والمخزون… ويستبدل إسقاط النظام بالاستسلام ثم يتراجع (البناء) تتمة
06 :44
مسؤول في البيت الأبيض لفوكس نيوز: لن نضطر للقلق بشأن مضيق هرمز لأننا سننتزع كل النفط من أيدي الإرهابيين
06 :44
وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية
06 :43
المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا هدفاً حيوياً في السليمانية
06 :41
«الأخبار»: قائد الجيش رفض طلباً بإخلاء ثكنات ومراكز الجيش في جنوب نهر الليطاني (الأخبار) تتمة
