أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي مراسل قناة "المنار" علي برو، تنفيذاً لبلاغ بحثٍ وتحرٍ صادر بحقه عن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار.



وأفادت المعلومات أن الحجار أعطى إشارة إلى شعبة المعلومات للبدء باستجواب برو بحضور وكيله القانوني، على أن يُتخذ القرار المناسب في حقه في ضوء نتائج الاستجواب.